克里夫蘭騎士隊今（12）日在主場以138：113大勝華盛頓巫師，新加盟的超級球星詹姆斯·哈登（James Harden）完成主場首秀。儘管哈登全場僅出手4次得到13分，但他單場送出11次助攻，成功活絡球隊進攻。賽後，哈登針對當今聯盟球星頻繁轉隊的現象發表看法，直言「忠誠」已被過分誇大，球員的選擇本質上與普通上班族的職場邏輯並無二致。當被問及為何長期留守一座城市已不再是主流時，哈登表示：「歸根結底，這就是籃球，所謂的忠誠在很多時候被過度解讀了。」他強調NBA畢竟是一門生意，涉及巨額資金與複雜決策。哈登進一步解釋，這與普通人的職場生活非常相似，只是在聚光燈下被放大了。「如果一名球員產出未達預期，管理層為了保住飯碗或球隊利益，會毫不猶豫地交易球員；但當球員不開心想要離開時，卻往往成為眾矢之的。」哈登認為，球員應做對自己最有利的事，正如管理層會做對球隊和老闆最有利的選擇，這就是商業的兩面性。在今日的比賽中，哈登僅出手4次，但他對此毫不介意。他表示，騎士隊目前擁有極佳的氛圍與化學反應，隊友間打法無私，贏球才是唯一衡量標準。哈登讚賞隊友薩姆·梅里爾（Sam Merrill）今日狂飆32分的表現，並強調自己加盟騎士唯一的目的就是贏球，「無論這意味著我需要開啟得分模式，還是僅出手4次，只要能獲勝就是最關鍵的。」哈登對騎士目前的陣容深度充滿信心，認為球隊已具備奪冠的所有核心拼圖。他指出：「這支球隊擁有極強的投射能力、極具運動天賦的大個子，還有多諾萬·米切爾（Donovan Mitchell）這樣的頂級領袖。」身為NBA歷史得分榜前十與前75大球星，哈登透露自己在職業生涯中做出了許多不被察覺的經濟犧牲。他表示，現階段最重要的目標始終是專注於爭奪總冠軍，同時確保家人在經濟上得到保障。哈登強調：「在能夠競爭冠軍的同時，透過保持頂尖競技狀態獲得合理的報酬，這就是商業的本質。」目前他對能在騎士隊向總冠軍發起衝擊感到非常滿意。