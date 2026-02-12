我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HowZ（如圖）新專輯《花花公子》以音樂探討感情世界裡的百態。為此，他也豁出去，嘗試以裸身拍攝照片，實際成品需等專輯問世後可見。（圖／皓室創意Light House提供）

饒舌歌手HowZ近來愛情事業兩得意，才剛爆出與已故資深音樂人小胖老師袁惟仁的20歲愛女袁融（梓蛋）熱戀中，隨即宣布將推出睽違5年的第2張創作專輯《The Blooming Prince 花花公子》。為了呼應新專輯的「花花公子」主題概念，向來惜肉如金的他，這次澈底豁出去，首度挑戰全裸入鏡擔任專輯封面，並為此花了一段時間調整體態，就是為了表現性感與浪漫兼具的視覺魅力，符合花花公子主題。這位新晉「花花公子」在音樂創作上也大膽突破尺度，新專輯中收錄了描寫火熱一夜情的〈凌晨五點鐘〉、挑戰道德界線講述第三者情感的〈Mr. Wang〉，以及歌頌純粹愛情的〈東京巴黎〉。HowZ透過不同花語探討情感的多重面向，雖然現實生活中與袁惟仁愛女戀情穩定，但在音樂裡他化身情感玩家，唱盡愛情百態，讓歌迷看見他截然不同的一面。距離上一張專輯已過5年，HowZ這段期間雖陸續推出〈良辰美景〉、〈做我的貓〉等單曲，但對「做專輯」始終有一種執念，認為創作最終還是該被完整收納。歷經近一年籌備，全新專輯《The Blooming Prince 花花公子》確定於3月11日全面數位發行，實體專輯則從2月25日起開放預購。寵粉的他更親自調香、設計專屬香水隨專輯附贈，希望透過氣味與記憶的連結，讓音樂不只被聽見，也能被記住。談到專輯概念，HowZ表示：「花就是我的 love language！」他認為花盛開的當下既美麗也承載情感，正因為短暫才值得珍惜。回顧這5年來的轉變，他坦言最大的成長是學會正視自己的「脆弱」，那些曾經不忍直視的部分反而成了創作養分。因此這張專輯歌唱比重提升，RAP比例相對降低，他自信表示：「現在的我就是順著流去做，無論是哪一種音樂形式，我的靈魂和靈感都會自然找到平衡。」