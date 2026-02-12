我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕（如圖）在尾牙場上大秀美腿，勁歌熱舞，氣氛熱烈到最高點。（圖／一直打不倒有限公司提供）

金曲歌后「姐姐」謝金燕睽違十年，二度登鴻海尾牙擔任壓軸嘉賓。鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」，今（12）日於台北大巨蛋盛大登場。無愧電音女皇封號的謝金燕，身穿火辣戰袍辣秀美腿，一出場就將現場氣氛炒熱至最高點。為了呼應鴻海本次的運動會主題，她特別演唱了近期因破5億票房電影《陽光女子合唱團》再度爆紅的插曲〈練舞功〉原版，謝金燕變身陽光姐姐，帶動大巨蛋萬人齊跳，現場宛如大型有氧教室，氣氛嗨到爆炸。今晚鴻海尾牙，創辦人特別獎是1千萬元10名，豪爽地發出1億元新台幣，氣氛嗨到爆。姐姐一登場，也狂飆七首經典電音組曲嗨翻全場，隨後她獻出獨家好料給鴻海員工。在萬人齊跳〈練舞功〉的熱鬧氛圍後，她驚喜演唱了鮮少在商演中呈現的〈月彎彎〉抒情版本，融合炸裂電音派對與暖心抒情歌的雙重驚喜，堪稱是她送給鴻海專屬的「馬年禮物」。二度登上鴻海尾牙舞台的她，看著台下熱情的萬名員工，開心說道：「希望鴻海從董事長到員工一整年都活力滿滿、業績一路奔騰長紅！」這次鴻海尾牙卡司陣容堅強，不僅有林襄、李多慧等三大啦啦隊天后同台應援，還有金曲歌王蕭煌奇獻唱，並由演藝圈新婚夫妻檔陳漢典、Lulu坐鎮主持。但最受矚目的仍是擔任壓軸的謝金燕。回想起2016年首次受邀，她表示：「謝謝大家十年來還是這麼瘋，場地變大了，從南港展覽館變大巨蛋，我也長大了，最感動的是，十年後你們都還在。」她更幽默笑說，希望下次見面不要再等十年，「不然再過十年，姐姐真的要變奶奶了。」為了這場演出，謝金燕誠意滿滿準備了「鴻海限定版」歌單。從開場的〈嗶嗶嗶〉、〈Turn口罩〉到經典的〈含淚跳恰恰〉、〈姐姐〉，大巨蛋瞬間變身超大夜店。特別是唱到〈練舞功〉時，她提到這首歌紅了20年，最近因為電影《陽光女子合唱團》又成為全民運動，笑說：「不分老少跟著旋律一起動起來，大家都來練一練！」結束演出後，摩羯座工作狂的謝金燕透露年假不打算休息，要閉關創作。面對歌迷敲碗新專輯，她霸氣回應：「馬年一定要馬上出新歌，不要催啦！」並豪氣許下新年願望：「馬年我要舞台炸、人生旺！」更寫下代表字「頂」，期許自己未來在舞台、人生、心情與能量上，全都要做到最「頂」。