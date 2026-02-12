我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊隊今（12）日在主場以122：116擊曼菲斯灰熊，順利帶著三連勝的勢頭進入全明星假期。賽後，陣中球員克里斯蒂安·布勞恩（Christian Braun）與當家球星尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）分別分享了對球隊現況與未來的看法，約基奇更公開表達了希望與老搭檔賈馬爾·穆雷（Jamal Murray）合作直到退休的心願。今日賽前，賈馬爾·穆雷入選全明星賽的消息成為焦點。布勞恩在採訪中表達了對隊友的喜悅，他認為這是穆雷克服重重傷病並持續努力後應得的回報。在今日的比賽中，約基奇繳出26分15籃板11助攻的大三元成績，穆雷則穩定輸出23分6籃板7助攻，兩人聯手確保了勝利。當記者問及是否願意與穆雷搭檔度過整個職業生涯時，約基奇給出了肯定的答覆。他表示：「我很樂意。和熟悉的隊友一起打球感覺真好，他很難讓我感到意外，我非常了解他的能力，也不想改變他。」這番感性告白再次證實了這對奪冠雙人組之間深厚的信賴與默契。雖然贏得勝利，但布勞恩坦言金塊隊目前正與疲勞與傷病奮鬥。他在採訪中提到，球隊自季前賽集結以來，很少有全員齊整作戰的機會。「我非常激動能看到全員回歸後的樣子，我們還有很大的成長空間，」布勞恩表示，「假期的關鍵在於康復與放鬆，我渴望下半程大家都能健健康康地聚在一起。」對於即將到來的全明星假期，布勞恩透露將與朋友前往卡波進行休整，這已成為他的個人傳統。儘管他對全明星賽本身沒那麼興奮，但他真心為約基奇與穆雷能入選感到高興，並希望他們能在這個屬於全明星的周末玩得開心。金塊隊目前在西區排名靠前，隨著穆雷正式晉升全明星行列，以及下半賽季傷員預計陸續回歸，丹佛大軍正朝著衛冕之路穩步邁進。