休士頓火箭隊今日在主場以102：105憾負洛杉磯快艇隊。儘管火箭一度領先達15分，但末節難擋快艇球星科懷·雷納德（Kawhi Leonard）的強勢發揮。賽後，火箭球星「KD」凱文·杜蘭特（Kevin Durant）對這位老對手給予了極高評價，直言他是籃球史上最偉大的球員之一。雷納德在比賽最後時刻展現了頂級球星的價值。火箭總教練艾米·烏度卡（Ime Udoka）指出，儘管對雷納德採取了大量包夾，但他仍能透過轉身擺脫防守，投進高難度的進球。杜蘭特在賽後受訪時表示，雷納德是一名全場無死角的頂級得分手。杜蘭特觀察到，由於快艇今日缺少幾名大將，雷納德承擔了更多進攻發起的責任，他在場上表現得極度冷靜與耐心。「他（雷納德）是史上最偉大的球員之一，整場比賽你都必須對他保持高度警惕，」杜蘭特說道。雖然雷納德的表現亮眼，但火箭隊今日出現高達21次失誤，導致白白送給對方28分，成為敗戰主因。烏度卡對此感到十分不滿，認為球隊在領先15分時未能保護好球權，直接讓對手重回比賽，「這就是為什麼輸球讓人感覺像被蟄了一樣疼，我們是自毀長城。」杜蘭特在過去兩場比賽累積了13次失誤，他坦言快艇主帥泰倫·盧（Tyronn Lue）採取了極具侵略性的包夾策略。對手甚至會放掉底角防守人來圍追堵截，干擾他與阿爾佩倫·申京（Alperen Sengun）的擋拆配合。杜蘭特建議，球隊在全明星賽後的衝刺階段需要更早發動進攻並簡化戰術，以應對這種高強度的方針防守。面對即將到來的全明星假期，杜蘭特分享了他職業生涯後期的心態轉變。他強調自己不再設定巨大的預設目標，而是專注於每日的備戰，因為「期望會毀掉現狀」。杜蘭特也建議隊中的年輕球員，利用假期徹底放鬆，不要帶著上半賽季的包袱。「趁現在清空大腦、重新聚焦是很重要的，回來後就是最後的衝刺階段。」此外，他也讚揚了隊友賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）近期連續三場兩雙的沉著表現，認為其展現了難得的信心與侵略性。