▲中華隊游擊手江坤宇離開國訓中心前，與桌球好手高承睿一同用餐。（圖／截圖自江坤宇IG）

中華隊昨（12）日結束為期1個月的集訓，游擊手江坤宇昨日在吃最後一次國訓午餐時，與桌球好手高承睿一同用餐，江坤宇今（13）日受訪時笑說，2人有種相見恨晚的感覺，由於高承睿是資深棒球迷，對棒球非常了解，還跟江坤宇一同傳接球，「真的是很棒的緣分，平常會聊怎麼訓練、生活，有點太晚認識他了。」昨日離開國訓中心，江坤宇在社群上貼出與高承睿一起用餐的照片，他寫下，「國訓最後一天午餐有柚子同學。」江坤宇今日受訪時笑說，2人有點相見恨晚，「因為不同項目，會聊一下平常都是怎麼訓練、生活，就像朋友聊大小事，真的很開心的。在國訓太晚認識到他，因為平常都是在電視上看他打球。」高承睿是不折不扣的資深棒球迷，還曾到球場替樂天桃猿開球，江坤宇說，因為高承睿在國訓中心復健，所以2人才有比較多的接觸，不只會一起傳接球，高承睿還教他怎麼打桌球，「如果沒他教我，我還沒辦法有效回擊球，真的是很棒的緣分。」談到過去1個月的第一階段集訓，江坤宇認為團隊氛圍很好，全隊非常團結，「我自己身體維持健康，今天開始第一場比賽，從中去找到節奏。」江坤宇說，每次國際賽的感受都不同，但因為有好的團隊，因此不會害怕對手，「團結一心的感覺，勇敢面對各國好手。」日媒推測日本隊會推山本由伸先發面對中華隊，江坤宇笑說，「如果真的是山本，我有上場的話，球場上就是對決心態，私底下會覺得『哇！是山本、大谷』的感覺，感受一定會不同。」