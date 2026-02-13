我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，日本媒體預測3月6日「台日大戰」高機率由山本由伸掛帥，作為中華隊少數與山本交過手的打者，吳念庭今（13）日指出，山本確實不好打，但目前是季前調整階段，任何可能性都有，「比賽下去就不知道了。」「台日大戰」將在3月6日開打，是中華隊預賽第2戰、日本隊預賽首戰，日媒推測山本可能會先發投中華隊，吳念庭說，「看誰來就打誰，不知道誰會來，但這個比賽誰先投，複賽就可以投，一定是最好的投手來投第一戰。」吳念庭日職生涯與山本交手23打數敲出5安，被三振2次、保送1次，對戰打擊率2成17；不過隊友王柏融生涯與山本交手17打數敲出6安包含1支全壘打，對戰打擊率3成53。聽到王柏融是「山本殺手」，吳念庭笑說，「那…柏融要來嗎？」吳念庭表示，記憶中的山本真的不好打，「指叉球特別難打，但如果顧著指叉球，曲球一投出來也很漂亮，每顆都很厲害。」不過吳念庭強調，山本的球還是打得到，「賽季前的比賽都很難講，現在是調整階段，任何可能性都有。」吳念庭認為山本不太可能以去年世界大賽的狀態來投經典賽，「都還有調整上的差距，比賽下去就不知道了。」他直言，山本是非常好的投手，失投球少，攻擊策略要抓高的球去攻擊，但他也說不會給學弟太多情報，「聽情蒐的就好，我的記憶很薄弱了，山本去美國後投球型態也有改變，所以僅供參考。」