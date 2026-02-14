我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波傑姆斯基是密爾瓦基當地人，這對密爾瓦基公鹿隊而言具備額外的情感吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士傳出將在休賽季全力追求公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），而陣中新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）因其密爾瓦基家鄉背景，預計將成為交易案的核心籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在2025-26球季的前景充滿變數。儘管陣中擁有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）這位總教練科爾（Steve Kerr）在執教生涯中最具天賦且全能的中鋒，但他與柯瑞（Stephen Curry）的擋拆組合仍受限於健康因素。根據《Blue Man Hoop》記者Nick San Miguel最新報導，勇士隊若想在季後賽更進一步，極可能在今年夏季發動一場震驚NBA的交易，以22歲年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）為核心籌碼，追求身價1.75億美元（約合新台幣55億元）的10次全明星大前鋒「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。勇士並沒有放棄字母哥，這位明星前鋒仍然是讓少數讓灣區願意拿出高昂籌碼交易的球員。Nick San Miguel指出，在勇士隊先前將庫明加（Jonathan Kuminga）交易走後，波傑姆斯基已成為隊上最具吸引力的交易資產。首先波傑姆斯基是密爾瓦基當地人，這對密爾瓦基公鹿隊而言具備額外的情感吸引力，甚至在今年交易截止日前，他還曾接受ESPN訪問，以當地人的經歷來分享字母哥對於該座城市的影響力。波傑姆斯基在技術上還需要打磨，但他拚勁十足，具備優異的外線投射能力與多樣化技能，能為勇士體系帶來貢獻，也是其他球隊垂涎的潛力新星。密爾瓦基公鹿隊在2月5日交易截止日前決定不交易阿德托昆博，這讓勇士隊暫時鬆了一口氣。此前根據《ClutchPoints》報導，明尼蘇達灰狼隊曾一度被視為奪下「字母哥」的最有力競爭者。隨著截止日結束，勇士隊獲得了在休賽季重新報價的機會，並計畫提出以波傑姆斯基為主軸的優渥條件，誘使公鹿隊放人。勇士隊在先前的交易中，為了換取波爾辛吉斯而送走了庫明加與希爾德（Buddy Hield）。專家認為，若要讓球隊重新具備爭冠競爭力，勇士必須在今夏積極追求這位未來的名人堂球星。雖然波傑姆斯基在灣區深受球迷喜愛，但為了迎回兩屆MVP得主阿德托昆博，將其放入交易名單已成為不可避免的選擇。