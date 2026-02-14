我是廣告 請繼續往下閱讀

▲保羅生涯總共得到23058分、12552次助攻和2728次抄截。（圖／美聯社／達志影像）

▲保羅的履歷表在例行賽完美無瑕，但在季後賽的關鍵時刻，我們記住的往往是2014年對雷霆的致命失誤、2015年的崩盤，或是數不清的傷病魔咒。（圖／美聯社／達志影像）

▲歷史會記住保羅的方式，不該只是那個沒有戒指的男人，而是他如何將這門藝術推向了極限。（圖／美聯社／達志影像）

隨著保羅（Chris Paul）在Instagram上正式宣布退役，一個時代的控球篇章宣告終結。這位現年40歲的「控衛之神」，最終還是沒能等來那枚遲到21年的冠軍戒指。作為一名從小看到大的NBA球迷兼從業者，看著保羅離開賽場，內心是矛盾的。一方面，你不得不讚嘆他對比賽的極致掌控；另一方面，你卻也明白，關於他「歷史地位」的辯論，從這一天起才真正進入白熱化。如果要把「控球後衛」這個位置寫成教科書，保羅的名字絕對會出現在第一頁。他的運球節奏、傳球路徑的預判，以及在擋拆後那記無解的中距離跳投，完美定義了何謂「場上指揮官」。保羅生涯「9度」入選年度防守陣容，這在小個子球員中簡直是異類，沒有身材，卻是極致的攻防一體，生涯拿過6次抄截王，以他183公分的身高來說簡直不可思議。截至目前為止，保羅生涯總共得到23058分、12552次助攻和2728次抄截。除了史塔克頓（John Stockton），控衛這個位置沒人的累積數據比他更驚人。他讓每一支加盟的球隊戰績提升，從黃蜂到太陽，他就是「贏球保證」。但諷刺的是，這份教科書如此精準，卻唯獨少了一章——如何在高壓的總決賽中帶領球隊封王。我們必須殘酷地攤開那張「歷史第一陣容」的名單。在控衛這個位置上，前3名幾乎是鐵板一塊：魔術強森（Magic Johnson）的統治力、柯瑞（Stephen Curry）對籃球革命性的改變、羅伯森（Oscar Robertson）的全面性。保羅要爭奪的是剩下的2個席次。然而，擋在他面前的山頭太過高聳。「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）：他在80年代末期帶領底特律活塞蟬聯兩屆冠軍，那是擊敗了巔峰柏德（Larry Bird）、強森（Magic Johnson）與喬丹（Michael Jordan）才拿下的金盃。他在大賽中的關鍵心臟，是保羅生涯最欠缺的一環。庫西（Bob Cousy）：作為波士頓塞爾提克王朝的發動機，他手握6枚戒指。雖然時代不同，但「贏家」的身分在歷史評價中是絕對的硬通貨。與這些人相比，保羅的履歷表在例行賽完美無瑕，但在季後賽的關鍵時刻，我們記住的往往是2014年對雷霆的致命失誤、2015年的崩盤，或是數不清的傷病魔咒。保羅被譽為「控衛之神」，這更像是一種對他「技術純粹度」的最高致敬。他是最後一位守護傳統控衛靈魂的傳教士，在那個三分球橫行的時代，他依然堅持用精準的傳球與中距離來拆解對手。歷史會記住保羅的方式，不該只是那個沒有戒指的男人，而是他如何將這門藝術推向了極限。但我個人的看法是：保羅是史上最強的「傳統控衛」，但他並不是前5強的「球場改變者」。他在場上的影響力偏向於穩健的加法，而魔術強森與柯瑞帶給籃球的是爆炸性的乘法。保羅的退役，讓2005年選秀梯隊正式謝幕。他與詹姆斯（LeBron James）共同保持的20000分、10000助攻紀錄，是後輩難以企及的高山。他是史上最偉大的無冕王嗎？或許是。但他能在歷史前5控衛中佔有一席之地嗎？在我們這個追求勝者為王的聯盟裡，答案恐怕是否定的。但他絕對該在歷史前十控衛之中有一席之地，與基德（Jason Kidd）和奈許（Steve Nash）等人並列。再見了，CP3，感謝你讓我們見識過，籃球場上的大腦可以運轉得如此美麗。