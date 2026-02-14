兩隊已將目標鎖定在紐奧良鵜鶘隊的新星前鋒特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）身上

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，洛杉磯湖人與金州勇士兩大豪門並未停止補強腳步。根據知名內部人士席德瑞（Evan Sidery）最新爆料，，並計畫在今年夏天發動強勢追求。這名具備頂尖投射與防守能力的「3D」側翼，已成為今夏交易市場上最炙手可熱的目標。據消息來源指出，湖人與勇士在2月5日交易截止日前，曾多次向鵜鶘隊詢問墨菲的報價，但最終未能達成協議。勇士隊曾試圖以庫明加（Jonathan Kuminga）搭配首輪選秀權作為籌碼，但雖然鵜鶘目前以15勝41負的戰績位居西區第14名，但管理層仍將墨菲視為未來的核心拼圖，不願輕易放人。然而，若鵜鶘在今夏決定圍繞新秀展開徹底重建，墨菲將成為最有價值的交易籌碼。現年25歲的墨菲本季表現驚艷，出賽52場繳出場均22.1分、5.7籃板、3.8助攻及1.5抄截的全能數據，投籃命中率達47.6%，三分命中率也有37.8%的高水準。對於湖人隊而言，隨著41歲的詹姆斯可能在賽季結束後離隊或退役，，與唐西奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）組成新三巨頭。比起勇士隊逐漸老化的核心陣容，湖人優渥的薪資空間與長遠佈局，對墨菲來說更具吸引力。金州勇士在追求字母哥（Giannis Antetokounmpo）未果後，已。總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）手中握有充足的選秀權與資產，若能成功奪下墨菲，將能為柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）提供即戰力的火力支援，延續爭冠窗口。儘管兩隊都虎視眈眈，但。這場關於「神射手墨菲」的爭奪戰，預計將在今年休賽季掀起巨大波瀾。