WTA 1000等級卡達公開賽（杜哈女網賽），台灣網壇雙打一姐謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）再度聯手出擊，持續展現強勢默契，於今（14）日凌晨登場的女雙準決賽中，2人歷經1小時40分鐘激戰，以7：5、3：6、10：6擊敗頭號種子、巴黎奧運金牌義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini），成功挺進決賽，也讓謝淑薇生涯第4度闖入杜哈女雙冠軍戰，力拼睽違6年的杜哈女雙冠軍。謝淑薇與奧絲塔朋科本季重新搭檔後氣勢不俗，年初在布里斯本即奪下冠軍，雖然澳網止步8強，但本週以第3種子身分出戰杜哈再度打出高水準表現，前兩輪分別直落二橫掃對手，輕鬆晉級4強。準決賽面對實力強勁的義大利奧運金牌組合，首盤雙方互破僵持至5：5，謝淑薇組合在關鍵第11局完成破發並順利關盤先下一城；次盤則一度陷入0：3落後，最終以3：6遭扳平。決勝搶十局戰況膠著，比分一路拉鋸至6：6平手，關鍵時刻謝淑薇組合連下4分鎖定勝利，展現大賽經驗與臨場穩定度。值得一提的是，卡達賽向來堪稱謝淑薇福地，她過去曾在2014、2015與2020年三度闖進決賽，並兩度奪冠；若此次再封后，將是她相隔6年再度於此地摘冠，也有機會拿下個人在本站的第3座雙打冠軍。