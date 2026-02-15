我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》全台狂賣，已經改寫台灣影史紀錄。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》已經上映快2個月，場次還是滿滿。（圖／翻攝自信義威秀官網）

電影《陽光女子合唱團》去年12月31日上映，今已經突破國片《海角七號》5.3億元票房紀錄，改寫台灣影史，但你以為就這樣了嗎？許多人都看好它還會持續上漲，因為過年將至，原本沒時間看電影的人，可能都在等年假進電影院朝聖，而且現在無論是早餐店、咖啡廳甚至是髮廊，都能聽到有人在聊《陽光女子合唱團》，實力不容小覷。《陽光女子合唱團》突破《海角七號》攻佔18年、5.3億元的票房紀錄，改寫台灣影史，但很多人還看好它會繼續飆漲，明（16）日就是除夕，9天的連假一定有人會去電影院朝聖這部口碑爆棚的電影。而且早餐店、咖啡廳，甚至染頭髮的時候，都能聽到客人在和設計師討論劇情和哭點，但凡有人沒看過，到最後一定會被「勸看」，電影檔期通常是30天，看票房好壞決定下檔時間，《陽光女子合唱團》已經上映快2個月，場次還是非常多，以信義威秀為例，光是2月16日就有19個場次，幾乎每半小時就有一個影廳在播放，比公車班次還密集，讓很多人好奇，它究竟會創下多少票房紀錄。該片以女子監獄作為背景，陳意涵飾演的「惠貞」因為殺了家暴夫入獄，在獄中生下女兒「芸熙」，她的獄友還有翁倩玉、孫淑媚、安心亞和何曼希，因為芸熙被診斷出先天性白內障，陳意涵打算組成合唱團，向女兒告別。所有女囚都有屬於自己的故事，電影涵蓋了愛情、親情和友情，最重要的是「愛」和「遺憾」。