NBA美國職籃（National Basketball Association）明星週本週末開跑，其中灌籃大賽作為明星賽一個主要看點，也成為球迷間期待的一項賽事之一，不過連3屆的灌籃大賽冠軍芝加哥公牛後衛麥克朗（Mac McClung）在明星週末前成為關注焦點。這位近年灌籃大賽最具代表性的參賽者，儘管剛與公牛簽下雙向合約，卻主動宣布不參加今年NBA灌籃大賽，確定放棄挑戰史無前例的4連霸紀錄，其理由也引發聯盟與球迷熱議。現年27歲的麥克朗自2023年起連續3年奪下灌籃大賽冠軍，以創意與爆發力兼具的動作征服評審與觀眾，幾乎重塑近代賽事觀賞性。若今年再度封王，他將成為史上首位完成灌籃大賽4連霸的球員。不過他日前受訪透露，最終選擇退賽的原因並非傷勢或狀態，而是考量整體參賽氛圍與其他球員意願。麥克朗表示，聯盟與他多次討論參賽事宜，但期間曾接到消息指出，若他決定參加，部分球員將不願報名參賽。基於不希望影響整體賽事陣容與氣氛，他認為今年暫時缺席是較好的決定，他強調「不管怎樣，讓比賽順利進行比較重要。」他的發言也證實外界先前的揣測，身為衛冕冠軍的他，統治力已讓其他潛在參賽者產生壓力。聯盟人士指出，麥克朗的存在確實在某種程度上影響報名意願，也突顯明星賽活動在「明星吸引力」與「參與多樣性」之間的微妙平衡。灌籃大賽在近年也逐漸成為年輕或替補球員曝光自己的舞台，反而球星逐漸淡出，這也導致灌籃大賽的精彩度，屢屢成為每年明星賽討論的焦點。