NBA美國職籃（National Basketball Association）昨（13）日宣布，由於猶他爵士與印第安納溜馬在球員出賽的安排上出現違規，將分別開罰50萬美元（約為1500萬台幣）與10萬美元（約為300萬台幣）。2隊的行為普遍被解讀與刻意壓低戰績、爭取選秀順位的「擺爛」行為有關。不過前NBA賽爾提克冠軍中鋒、現任球評帕金斯（Kendrick Perkins）就直言，這樣的罰則過於寬鬆，無法真正遏止問題。事件發生後，帕金斯在ESPN節目《NBA Today》中表示，他認為聯盟應對2隊各開罰500萬美元（約為1.5億台幣），才足以展現嚴正態度。他強調，外界常以「坦克」形容這類操作其實太過委婉，直指這種做法本質上就是「刻意輸球」。他指出，在競爭性極高的職業聯盟中，若球隊向球員傳達輸球也無妨的訊號，將嚴重傷害比賽精神與聯盟形象。帕金斯也質疑，即便球隊為爭取高順位選秀權而刻意輸球，但2026年選秀並不存在公認的「世代級」天才。他表示，本屆確實有潛力成為球隊核心的好球員，例如戴班薩（AJ Dybantsa），但尚未出現如文班亞馬（Victor Wembanyama）、弗拉格（Cooper Flagg）或詹姆斯（LeBron James）等改變聯盟格局的超級新星。聯盟對爵士開罰主要針對2月7日對魔術、以及2月9日對熱火兩場比賽。這兩戰爵士都在比數接近情況下，第四節將主力球員馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）留在板凳，且當時並無任何傷病通報，引發外界質疑調度動機。相較之下，溜馬則因讓包括球星西亞卡姆（Pascal Siakam）在內的多名主力缺陣，被判定違反球員出賽政策。