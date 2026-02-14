我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪日前才發文說自己被要求不准出席袁惟仁告別式，控前婆家沒素養。（圖／陸元琪臉書）

▲陸元琪（左）覺得前婆家人就是她婚姻的殺手。（圖／陸元琪臉書）

▲陸元琪（右）和袁惟仁（左）離婚後，獨自養大2個小孩。（圖／陸元琪臉書）

創作歌手、知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日病逝，享年57歲。據悉，家屬打算在農曆新年過後為其舉行告別式，日期就訂在3月10日，地點是台北二殯懷愛館景行樓的至忠廳。而袁惟仁的前妻陸元琪日前才發文開嗆前婆家，表示袁惟仁的家人居然要小孩轉達，說不希望她出席告別式，這讓陸元琪傻眼直呼：「到底甚麼素養？」據《自由時報》報導，袁惟仁的告別式日期已定案，將在3月10日上午於懷愛館景行樓至忠廳舉行，屆時許多與袁惟仁有交情的音樂人都將現身緬懷，至於前妻陸元琪是否會出席，目前還是未知數。因為陸元琪日前才在臉書限時動態連發3篇文，表示前婆家竟叫小孩轉告，希望她不要出席告別式，陸元琪傻眼地說，如果是這樣的邏輯，「那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」 她更在文中寫下重話：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」陸元琪雖全程未指明到姓，但明眼人都能看出她在罵的就是袁惟仁的家人，陸元琪更直言她與袁惟仁婚姻破裂，也與前婆家有關，「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到，到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼…」其實袁惟仁2016年因婚外情與陸元琪離婚時，袁惟仁的姊姊就曾在網路上公開指控她，表示陸元琪在袁惟仁投資失敗時選擇離婚，還分走財產，「他將名下所有財產都給了前妻，有什麼義務要在離婚後繼續供應前妻索求的富裕假象？」雙方的恩怨在當時早就結下。