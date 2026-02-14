我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟現身老婆陳詩媛IG留言區，竟意外曝光寶寶性別。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

奧運羽球金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年結婚，並宣布懷孕喜訊後備受關注。而陳詩媛於昨（13）日曬出與雙胞胎姊妹陳詩雅合照，根本一模一樣的高顏值，火速引發討論。其中，王齊麟還在貼文下留11字，「我兒子以後會不會認錯媽」，意外曝光寶寶性別為男生。陳詩媛昨日在社群平台分享與雙胞胎姊姊陳詩雅的合照，兩人一同穿著白色系服裝，做出多種不同表情，讓大家幾乎分不出來誰是誰。就連陳詩媛老公王齊麟也笑說「我兒子以後會不會認錯媽～」直接證實兩人將迎來男寶寶，引發大批粉絲按讚與熱烈討論。目前孕期已步入中後期的陳詩媛，在貼文中感性紀錄與陳詩雅「成為媽媽跟阿姨之前」的珍貴合照，並感性表示姊妹倆雖然因懷孕導致下半身身形不同，但肚子以上依然十分相像。陳詩媛還在文中期待未來有位「嚴格阿姨」共同參與育兒。陳詩媛日前分享懷孕後的心路歷程，引發許多媽媽們的共鳴，她表示：「懷孕之後，真的像踏上了一段未知又充滿期待的旅程」，而當媽後最在意的就是寶寶發育的營養。陳詩媛透露自從得知懷孕，就很重視營養品，但因為初期孕吐嚴重，不喜歡喝牛奶和吃肉，果然產檢後，「顯示鈣和鐵質不足！」不料中期又因肚子變大、壓迫到胃，所以常常沒胃口，吃很少，「更怕營養不均影響到寶寶的發展」，因此養成了吃營養品的習慣。而照片中，是陳詩媛穿著寬鬆舒適的長袖上衣，頂著招牌妹妹頭瀏海與黑長直，坐在床上摸著已明顯隆起的孕肚。其中，陳詩媛的好氣色也引發外界關注，「孕媽咪氣色好美麗」、「懷孕辛苦了，好險現在科技發達，能知道缺啥營養就特別去補」、「十元氣色好好喔～一樣活力滿滿超可愛」、「媽咪真的要好好照顧自己的身體呀」。