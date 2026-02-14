我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋承一（如圖）感性發文，回顧《單身即地獄5》錄製期間，卻完全沒提到金珉志。（圖／宋承一IG@thdtmddlf）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》在2月10日播出大結局，其中，宋承一最終與「田徑界Karina」金珉志配對成功。不過他在昨（13）日感性發文透露錄製節目的心境，竟然完全沒提到女方，就連一張合照都沒有，讓一眾CP粉瞬間炸鍋，留言區心碎狂喊「怎麼沒有提到珉志？」還猜測兩人是否已分手。宋承一在結局攜手金珉志逃出地獄島，在《單身即地獄5》配對成功，其中兩人於節目中展現出的火花，也讓觀眾們一直狂猜是否假戲真做、真的在交往。不過在看到承一於昨日的發文後，直接讓一眾CP粉心碎。只見他在文中感性表示看到節目後，有遺憾也有後悔，「但是可以讓我深度反思，並成長的珍貴紀錄」，並感謝支持自己的粉絲，以及節目中照顧自己的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹與製作組工作人員們。不過最令粉絲關注的就是，承一竟然在文中絲毫沒有提到配對成功的珉志，就連暗示、隱喻也沒有，更是找不到任何兩人合照，只有全體照而已。讓認為兩人交往的CP粉瞬間崩潰，留言區狂點名珉志，心碎表示「承一跟珉志一定沒有在一起了」、「看來沒有成為現實情侶」、「他們分手了嗎」等。事實上，承一在節目初期並未立刻成為女嘉賓焦點，但隨著他與珉志一同前往「天堂島」，展現反差十足的年下男魅力後，討論度明顯飆升，結實的腹肌線條搭配帶點痞氣的外型，讓他迅速累積人氣。但隨著節目熱播，不少粉絲開始檢視承一的舉止，意外抓到一連串「可愛細節」，有人發現他常配戴髮箍、坐在沙發上時姿態相當柔軟，空檔時不自覺撥頭髮，喝茶或喝酒還會自然翹起小拇指，加上偏好背心造型等，讓不少粉絲開始對他的性向做討論。而這次承一發文完全沒有任何售後放閃，也讓他的性向再度掀起討論，對此也有粉絲出面認為，不能因為沒有公開放閃就隨意貼標籤，指出雖然戀綜配對成功，但現實生活中也不一定要交往，再度引發兩派熱議。