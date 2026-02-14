我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希和兒子小星星回台灣過年。（圖／翻攝自微博）

農曆過年年假從今（14）日開始，許多在外工作的民眾紛紛返鄉回家過年，就連在海外生活的藝人們也會搭飛機回台，稍早藝人陳妍希被目擊現身在中國機場，她全身黑包緊緊、牽著9歲兒子小星星，被猜測要回台灣過年，吸引許多網友討論。一名網友在微博平台分享一段影片，可以看見陳妍希在機場身著黑色大衣搭配短裙長靴、頭戴黑色帽子、帽子，一雙大長腿一覽無遺，即使已經包緊緊仍然能看見她的明星風采，而她本次現身機場也被猜測是要在年假期間回台灣和家人重逢。另外一點吸引許多目光的重點是陳妍希9歲的兒子小星星，他和媽媽一樣全身黑，身穿黑色羽絨服、黑色長褲及運動鞋，一手被媽媽牽著蹦蹦跳跳地走著，讓許多網友看到直呼「超級可愛！」陳妍希和兒子小星星出現在機場的影片曝光後，吸引許多網友關注，「感覺再兩三年兒子就要比媽媽高了」、「新年快樂！好好休息」、「姐姐好美呀，小星星走路樣子一蹦一蹦真可愛」、「姐姐這套衣服超美。」而本次陳妍希回台過年，也是她去年初和陳曉正式離婚後第一次獨自回台灣過年，因此更加引人注目。