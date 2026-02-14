我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S塵封18年美照，近日被一名攝影師公開，不變美貌再度引發熱議。（圖／翻攝自微博）

藝人大S（徐熙媛）在去年2月2日病逝，日前她親友齊聚金寶山，為她的紀念雕像進行揭幕儀式。而近日，一組大S在2007年於上海拍攝的未公開膠片寫真突然曝光，攝影師也透露當年這批影像原本計畫作為雜誌封面使用，卻因專訪內容未能完成而被擱置，因此整整塵封18年，不少粉絲都讚嘆大S一直都這麼仙。但不料有部分粉絲質疑，攝影師未經大S家人就擅自公開，批評是消費逝者，怒轟「根本是在吃人血饅頭」，再度引發熱議。大S於18年前拍攝的美照公開後，雖然勾起許多粉絲的回憶，大讚她的不變美貌，但也有粉絲質疑攝影未經大S家人同意，或相關授權的情況下公開照片，是否涉及隱私與倫理問題，認為此舉可能被解讀為消費逝者，還有人怒批是攝影師是吃人血饅頭，難過質問：「不能讓她安息嗎？為什麼人都不在了，還一直消費她？」不過也有人指出影像本身具有文化紀錄價值，應理性討論，意外掀起兩派爭論。根據攝影師說法，照片拍攝於2007年12月29日的上海，當時大S年約31歲，雖然只有黑白照，但只見大S身穿斜肩白裙、搭配偽短髮造型，在鏡頭前展現自然笑容與從容姿態。攝影師透露，當年品牌方僅批准拍攝但並沒有安排文字專訪大S，因此後續採訪中斷導致整組作品未能公開。攝影師此次主動釋出照片，強調版權屬於自身，但涉及肖像權部分仍需依法律規範認定。日前具俊曄授權韓國節目《名人生老病死的祕密》，還原大S在日本發病的事發經過，她於2025年1月29日抵達日本後，便出現發燒與身體痠痛症狀，她試圖透過泡溫泉舒緩不適，未料導致病情惡化送急診，確診為流感併發肺炎。當時醫師建議住院治療，但大S因身處陌生環境感到不安，強烈希望能返台接受照護，家屬因此安排於2月2日搭機回國。遺憾的是，在2月2日前往機場的途中，大S病情急轉直下，在車內突然失去意識並發生心臟驟停，雖然緊急送往附近醫院搶救，進行了長達14小時的心肺復甦術與加護治療，但大S最終仍未能甦醒，不幸在日本離世。