▲李省勳（左）被抓包與一名神祕女子，在遊樂園互動親密。（圖／X@alli146105）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》在2月10日播出大結局，在節目中製造最多話題的「海后」崔美娜秀，最後情定李省勳，兩人配對成功，攜手逃出地獄島。不過節目才剛結局，12日竟就有海外網友抓包李省勳與一名神祕女子在遊樂園親密同遊，只見兩人不只牽手、李省勳還親密將手放在女方腿上，互動宛如情侶，讓CP粉全傻眼，質疑節目中感情難道都只是營業用。李省勳被封為《單身即地獄5》的「純情天花板」，一直都堅定選擇周旋於多名男人間的崔美娜秀，還直呼想在沒有拍攝的地方，多了解對方。崔美娜秀也被對方不變深情感動，表示跟李省勳在一起的時候，感到最自在。不料節目才剛結局不久，12日韓國論壇就開始瘋傳多張由海外網友拍下李省勳與一名神祕女子的照片，只見兩人在遊樂園中並肩而行，還有手牽手、李省勳親密把手放在女方腿上的畫面，疑似有新戀情。李省勳的約會照疑曝光後，不少CP粉都直接心碎，質疑難道節目中的深情都只是營業用，「節目裡的感情原來都只是演的嗎？」、「這個時間點曝光也太不尊重觀眾了吧」、「原來兩人不是現實情侶」、「竟然有新戀情了？」等。事實上，《單身即地獄5》開播沒多久，網路上就出現關於李省勳的謠言，一名帳號為「Kevin」的男子爆料，李省勳曾和TikTok百萬網紅Hena Yang交往，但在戀愛期間多次劈腿，經常約人出來見面、發生關係，不過感覺不像是想認真交友，反倒像是在蒐集獵物，讓很多女生覺得跟他約會的氣氛很怪。對此，英語比韓語流利的李省勳立刻在IG限時動態用英語發文，否認渣男指控，並憤怒表示：「拜託，我知道網紅的工作是製造話題，但如果為了製造話題說謊，那是違法的」。隨後為了躲避網暴，李省勳將社群關閉神隱；眼看輿論越演越烈，《單身即地獄5》節目組也出面回應韓媒，表示已跟出演者確認過，「（劈腿）不是事實」，幫李省勳緩頰。