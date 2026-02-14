我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫易磊隊內賽先發，繳出2局失1分內容。（圖／取自北海道日本火腿鬥士隊官方IG）

效力北海道日本火腿鬥士的2位中華隊經典賽強投古林睿煬、孫易磊，今（14）日於日本火腿春訓基地沖繩名護，進行例行隊內紅白戰，繼上次2月7日後再度同場先發，最終都於首局丟1分，但球速調整狀態不俗，古林睿煬最快球速已達155公里，孫易磊也有152公里水準。2位台將近日隨母隊日本火腿鬥士春訓階段，監督新庄剛志特意安排兩人同場先發較勁，2月7日首戰古林睿煬投出無失分，孫易磊則挨轟丟掉1分，休息7天後，兩人稍早再度迎來正面對決機會。擔任紅隊先發投手的古林睿煬，首局首打席取得三振，後續被日本12強國手快腿五十幡亮汰敲出安打，2出局後面對主力球星野村祐希，古林睿煬猛飆2顆155公里火球，仍被敲長打丟掉1分。古林睿煬隨後續投第2局，單局被西川遙輝、中島卓也敲安，但也投出1次三振，因用球數達上限退場。總計投1.1局飆出3K、1保送、4安打丟1分，但球速已達實戰等級的155公里。孫易磊方面，面對上役被打出全壘打的混血球星水谷瞬，孫易磊又投出四壞保送，1出局後被郡司裕也敲長打丟分，所幸最後面對主砲万波中正投出三振化解危機。孫易磊同樣續投第二局，一度被攻佔三壘，但連續解決三位打者並未再丟分，第二局球速仍維持在150公里以上，最速達152公里。古林睿煬、孫易磊日前中華隊第一階段開訓隨隊練習，後續回到沖繩參與日本火腿春訓，農曆年後尚未確定是否提前與中華隊會合，參與在大巨蛋的第二階段集訓。另外一位旅日強投徐若熙，則預計會在26、27日回台灣隨福岡軟銀打交流賽，接著和中華隊一起飛往宮崎打官方熱身賽。