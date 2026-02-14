我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀多次三心二意，周旋多名男嘉賓間。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》在2月10日播出大結局，本季節目中製造最多話題的，就是有「海后」之稱的崔美娜秀。她在節目中一次和4位男性搞曖昧遭到抨擊，還曾被友人曝光看節目後，縮在角落反省的模樣。而昨（13）日，崔美娜秀發文透露錄製節目期間的心境，表示看到自己不成熟的面貌後，反省很多、也學到很多，並坦承內心曾疑惑：「大家如果看到我真實的面貌會不會討厭我？」但她也認為當初鼓起勇氣參加節目的選擇是對的。崔美娜秀在昨日於IG分享拍攝《單身即地獄5》的心境，她透露在拍攝期間體悟到很多，「我對我不成熟的面貌，反省、學到了很多，並成長了許多」，表示這段時間給了她深刻反思自己言行可能會讓人感覺不舒服的機會。她也坦承許多時候都讓她內心出現疑惑，「我真實的面貌會被愛嗎？」以及「如果呈現我完整的樣子，會不會被討厭？」但最後她認為鼓起勇氣參加節目，是非常正確的選擇。除此之外，她也感謝參加節目期間，所有幫助自己的人，像是製作組、出演嘉賓、主持人、親朋好友、以及讀自己這篇文章的人。最後她承諾以後會帶來更多不同面貌，展現出逐漸成長的樣子，「感謝大家喜愛《單身即地獄5》，一起迎接充滿挑戰、充滿勇氣的每一天精彩生活吧！」崔美娜秀在節目初期因在感情上游移不定，同時與4位男嘉賓保持曖昧互動，不過卻遲遲無法做出選擇，因此被部分網友貼上「海后」、「太愛被關注」、「搖擺不定」等負面標籤，最具爭議的就是她在節目中直球提問：「能不能和兩個男生一起離開？」當場遭主持人洪真慶阻止「適可而止吧」，畫面播出後迅速在網路瘋傳，崔美娜秀因此成為輿論攻擊的中心人物。近期有網友曝光崔美娜秀私下與好友一起收看節目的畫面，只見她獨自縮在角落、低頭沉默，神情顯得相當低落，同時好友貼文還寫上「反省中」。不過她的好友也為她發聲護航，表示崔美娜秀是個會主動察覺他人情緒、像家人一樣溫暖的朋友，「越了解她，就會發現她越好」，希望觀眾不要總是一昧批評。