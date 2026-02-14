我是廣告 請繼續往下閱讀

▲EmptyORio相隔5年推出新專輯輯《ALL THE BEST》，收錄10首直男情歌。（圖／火氣音樂提供）

龐克樂團EmptyORio睽違5年，在年節前推出全新專輯《ALL THE BEST》。伴隨新作品問世，主唱宇辰也迎來人生重大喜訊，他即將要當爸了！目前太太生產正進入待倒數中，準備迎接新生命的到來。邁入42歲的他，回顧晉升人夫俱樂部的心路歷程，他坦言過去曾以為婚姻是束縛，現在在安定的家庭生活中，找到前所未有的踏實感。談到即將為人父的喜悅與婚姻生活，宇辰充滿感觸，他表示，以前確實曾以為婚姻是束縛，擔心會失去創作的自由。但自從步入婚姻，到現在太太生產進入待倒數中，他才發現伴侶反而給了他極大的支持，「有一個對的伴侶能聽我抱怨、陪我面對壓力，真的省去很多感情煩惱。」《ALL THE BEST》不僅是EmptyORio成軍8年來的精華，更是成員們步入家庭後的生命縮影。在音樂與生活上，他們展現了截然不同的哲學，他們學會放慢腳步，過去彈吉他總想著要快、覺得要夠瘋才叫帥，現在發現簡單的力量反而更大。例如單曲〈River〉不追求華麗技巧，僅用幾個簡單和弦就把情緒撐滿，編曲更順耳扎實。宇辰與剛滿周歲的新手爸爸雷誰都表示，與其在外追求成就，不如多花時間陪家人。宇辰表示，「就算是在家多做點家事，那種踏實感才是我們現在嚮往的，成就感已經不再是以前那些東西了。」專輯收錄了十首直男情歌，句句都是EmptyORio團員們唱給內心的真心話。對於生活的改變，宇辰分享了他的豁達哲學：「會一直失去，是因為我們本來就一無所有，時間拉長了就會發現，原來那些失去的東西都無所謂。」步入42歲，時間雖然變少了，但心境卻變得極穩。現階段的他們不再拚命向外界證明什麼，而是深信，「生活雖然辛苦，但光是能照自己的樣子活著，就是一件很不容易的事。」這次回歸，EmptyORio選擇把最真實、最生活的一面攤開，以最溫暖踏實的聲音，邀請樂迷見證這場返璞歸真的音樂旅程。