華語樂壇中有許多傳唱度極高的神曲，常讓人誤以為翻唱的版本就是原唱。2004年因偶像劇《愛情合約》爆紅的片尾曲〈孤單北半球〉，旋律超紅且深植人心，不僅女主角林依晨演繹的版本大受歡迎，情歌天后梁靜茹都唱過。但許多人不知道的是，這首紅透半邊天的經典名曲，原唱其實另有其人，正是男歌手歐得洋。

經典神曲歷久不衰　多國語言接力翻唱

儘管林依晨與梁靜茹的翻唱版本廣為流傳，但身為原唱的歐得洋，早在2003年11月就已將〈孤單北半球〉收錄於個人專輯《北半球有歐得洋》中。〈孤單北半球〉最初其實是一款網路遊戲的配樂，因討論度極高才收錄進專輯。當年一推出便勢如破竹，在新加坡力壓眾多天王天后，創下蟬聯9週銷售冠軍的驚人紀錄。

〈孤單北半球〉優美的旋律即使經過數十年依然歷久不衰，除了原唱版本，也衍生出許多耳熟能詳的改編，包括林依晨版在2004年，搭配偶像劇《愛情合約》爆紅，成為最多人熟知的版本。

梁靜茹2005年在林依晨之後翻唱，同時收錄於同年的演唱會專輯。鍾嘉欣2008年推出粵語版，歌名改為〈一人晚餐〉。歐得洋在2015年還推出重編版，重新編曲演繹，收錄於專輯《因為有你》中，賦予歌曲全新生命。

扛千萬債務的人生低潮　歐得洋轉戰中國發展

雖然歌曲很紅，但歐得洋的星途並未因一首神曲就一帆風順。他曾因投資失利，在2012年背負高達千萬元的債務。面對人生低谷，他著手處理，並將演藝事業重心轉往中國，鮮少在台灣螢光幕前露面。2023年，他在陸綜《時光音樂會．老友記》中再次獻唱〈孤單北半球〉，掀起了全網回憶殺。


