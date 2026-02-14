我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日持續與台鋼雄鷹進行熱身賽，最終以6：2贏球。主戰捕手林家正打擊端繳出不錯的成績，此役3打數敲出2安，近況相當火燙，值得一提的是，林家正今日賽前還陳柏毓的Live BP（實戰投打），總教練曾豪駒解釋，林家正很積極調整狀態，因此主動提出想參加Live BP。中華隊今日在打擊練習前，先讓旅美投手陳柏毓進行返美前的最後一次Live BP，共有4位打者參與，分別是雄鷹曾子祐、高聖恩、宋柏翰，僅林家正是中華隊選手。林家正共與陳柏毓交手3打席，最後1打席共纏鬥5球，將148公里的速球擊成中外野強勁平飛球。前役林家正2打數敲出1安打，賽後透露，目前打擊感覺節奏還不錯。今日則是3打數敲出2安，分別是左外野平飛安打以及左外野滾地安打，2天敲出3安，打擊狀況相當火燙。中華隊曾豪駒解釋，林家正一直很積極地想把狀況調整好，因此主動提出想參加Live BP，希望可多看一點球。「我覺得他對自己要求都很高，也一直想要在比賽呈現最好的自己，所以都把握每次可以練習的機會。」