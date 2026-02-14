我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊這2天與台鋼雄鷹進行熱身賽，牛棚投手張奕昨（13）日中繼登板1局無失分，還送出2次三振，狀態相當不錯。張奕今（14）日指出，昨日的好投是好的開始，會持續將強度提升，離開待了1個月的國訓中心，張奕大讚伙食、設備非常好，還透露體重增加5公斤，「感謝聯盟準備這麼好的環境，讓選手身體、能力準備到最好。」張奕昨日於第5局平手時登板，僅用12球（9顆好球）就完成1局的中繼任務，未被敲出安打，還送出2張老K，最快球速148公里，投球狀態相當到位。張奕表示，昨日剛登板時會有點緊張，但投出第1顆球後就開始抓到節奏，「有投到自己想要的位置，就越來越順，結果是好的，對我來說是一個好的開始的。」前役最快球速148公里，張奕表示，已盡全力投球，沒特別注意球速多少，「會慢慢把自己的強度拉上來，已經很久沒有在觀眾面前投球，所以稍微興奮又緊張。」對於昨日的內容，他表示與自己要求的內容差不多，「我對自己比較嚴格，有些投球的掌握度、平衡感，都會很要求。」身為中華隊投手群的中生代選手，看到隊友球速一個比一個快，張奕坦言有被刺激到，也會想展現出最好的一面，「學弟們越投越快，這對我們國家隊來說是棟樑，希望學弟們能在自己的角色上，展現出最好的一面給全世界看。」中華隊過去1個月在國訓中心「集訓Long Stay」，張奕大讚設施、飲食非常好，還透露體重增加5公斤，「很開心有這個機會在國訓練習，感謝很多人的幫助，所以透過這次經典賽，能打出最好的成績來回饋大家。」張奕說，增重5公斤是從進入國訓開始測量，且成功增重的不止他一人，「國訓伙食真的非常好，當然飯店飲食也是，感謝聯盟準備這麼好的環境，讓選手身體、能力準備到最好。」