隨著3月世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步臨近，台日對決的煙硝味愈發濃厚。日本隊預計派出洛杉磯道奇隊強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）在3月6日掛帥先發，對決中華隊，引發台灣和日本兩地媒體高度關注。曾效力於西武獅的台灣主力打者吳念庭，日前受訪談及對戰山本的策略，不僅獲得日本媒體轉載，也引起日本球迷的熱烈討論。
吳念庭分享攻略法：鎖定失投高球
日本媒體《文摘》引用《NOWNEWS》報導，吳念庭回憶與山本由伸在NPB時期的交手經驗，給予高度評價。他指出山本的指叉球與曲球都極具威力，是非常難以對付的投手。然而，吳念庭也展現信心，認為山本並非完全無法攻克，特別是在春訓調整階段，任何可能性都存在。他分析指出，對抗像山本這類頂尖投手，必須鎖定極少數的失投高球進行攻擊。
「指叉球特別難打，但如果顧著指叉球，曲球一投出來也很漂亮，每顆都很厲害。」吳念庭當時受訪時這樣說，山本是非常好的投手，失投球少，攻擊策略要抓高的球去攻擊。
數據顯示，吳念庭在日職時期與山本由伸交手23打數，擊出5支安打，對戰打率為2成17。儘管帳面數據被壓制，但其豐富的旅日經驗被視為台灣隊突破日本防線的關鍵。
日本球迷評論：台灣隊謙虛且具威脅性
這篇分析報導在日本雅虎（Yahoo! Japan）曝光後，引發日本網友熱議。針對吳念庭過去在日職對山本由伸「2成17打擊率」的對戰紀錄，不少日本球迷表示認同，認為能在山本由伸手中維持2成以上的打擊率已屬不易。
有球迷留言指出：「面對目前的山本，只要守備不失誤、打線能儘早突破，應能順利獲勝。但台灣絕對是比韓國更令人感到不安、更需注意的對手。」也有網友提醒，台灣身為世界12強棒球賽（Premier 12）的衛冕冠軍，卻仍如此謙虛地分析對手，日本隊絕不能輕敵，以免在單場淘汰制的比賽中遭到反撲。類似的言論還有：「台灣很強喔，絕對不是能輕易取勝的對手」、「若按實力來看，晉級預賽的應該會是台灣和日本，」
日本隊此次力拼衛冕，首戰派出剛奪下世界大賽MVP（World Series MVP）的山本由伸，展現必勝決心。而台灣隊將在對陣日本前，先行與澳洲進行比賽，累積比賽實感後再挑戰侍日本（Samurai Japan）。
消息來源：THE DIGEST
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本媒體《文摘》引用《NOWNEWS》報導，吳念庭回憶與山本由伸在NPB時期的交手經驗，給予高度評價。他指出山本的指叉球與曲球都極具威力，是非常難以對付的投手。然而，吳念庭也展現信心，認為山本並非完全無法攻克，特別是在春訓調整階段，任何可能性都存在。他分析指出，對抗像山本這類頂尖投手，必須鎖定極少數的失投高球進行攻擊。
「指叉球特別難打，但如果顧著指叉球，曲球一投出來也很漂亮，每顆都很厲害。」吳念庭當時受訪時這樣說，山本是非常好的投手，失投球少，攻擊策略要抓高的球去攻擊。
數據顯示，吳念庭在日職時期與山本由伸交手23打數，擊出5支安打，對戰打率為2成17。儘管帳面數據被壓制，但其豐富的旅日經驗被視為台灣隊突破日本防線的關鍵。
這篇分析報導在日本雅虎（Yahoo! Japan）曝光後，引發日本網友熱議。針對吳念庭過去在日職對山本由伸「2成17打擊率」的對戰紀錄，不少日本球迷表示認同，認為能在山本由伸手中維持2成以上的打擊率已屬不易。
有球迷留言指出：「面對目前的山本，只要守備不失誤、打線能儘早突破，應能順利獲勝。但台灣絕對是比韓國更令人感到不安、更需注意的對手。」也有網友提醒，台灣身為世界12強棒球賽（Premier 12）的衛冕冠軍，卻仍如此謙虛地分析對手，日本隊絕不能輕敵，以免在單場淘汰制的比賽中遭到反撲。類似的言論還有：「台灣很強喔，絕對不是能輕易取勝的對手」、「若按實力來看，晉級預賽的應該會是台灣和日本，」
日本隊此次力拼衛冕，首戰派出剛奪下世界大賽MVP（World Series MVP）的山本由伸，展現必勝決心。而台灣隊將在對陣日本前，先行與澳洲進行比賽，累積比賽實感後再挑戰侍日本（Samurai Japan）。