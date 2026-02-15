隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）各國參賽名單於上週正式揭曉，儘管美國、日本及多明尼加被公認為實力最強的三大爭冠熱門，但大聯盟官網（MLB.com）專欄作家克萊爾（Michael Clair）在最新報導中，特別點名了6支具備「爆冷奪冠」潛力的黑馬球隊，而去年在世界棒球12強賽（Premier12）勇奪冠軍的中華隊也強勢入榜。
延續12強冠軍氣勢 中華隊被視為B組大威脅
報導指出，中華隊在2024年12強賽的表現震驚全球，不僅在小組賽擊敗宿敵韓國，更在決賽以4：0完封日本，終結了對手國際賽27連勝的紀錄。雖然在東京預賽中要再次擊敗日本隊具備難度，但中華隊被看好能透過擊敗韓國隊，以分組第2的姿態挺進複賽。
張育成、陳傑憲被點名領銜台灣打線
克萊爾分析，中華隊此次陣容兼具經驗與潛力。在攻擊端，由上屆WBC看板人物張育成與12強賽MVP陳傑憲領銜。陳傑憲在12強賽以.652的打擊率及決賽致命的三分砲證明其身價。
費仔、龍仔加入 中華隊實力大增
此外，中華隊本次積極招攬具備台灣血統的「外援」補強實力，包括辛辛那提紅人隊外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）以及芝加哥小熊隊重砲新秀「龍仔」隆恩（Jonathon Long）。搭配已在大聯盟亮相的鄭宗哲、潛力新秀李灝宇等內野好手，中華隊的打線深度已達到史上新高。
致勝X因子 現代美式訓練與強力後援
在投手方面，由亞利桑那響尾蛇隊小聯盟體系的林昱珉扛起王牌重任，並加入甫加盟日職軟銀鷹隊的25歲火球男徐若熙（Jo-Hsi Hsu），以及陳柏毓）、林維恩等年輕戰力。
報導特別強調，中華隊近年來大幅導入現代大聯盟式的科學化訓練方法，這在投手開發與調整上見到成效。若中華隊的後援投手群能發揮12強賽時期的宰制力，透過堅實的防守壓制對手，這將成為中華隊在短期盃賽中走得更遠的關鍵。
2026年WBC六大黑馬完整名單
委內瑞拉：恐怖打線與頂尖輪值的完美結合
委內瑞拉被視為最接近美、日、多三大強權的隊伍，打線由阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與強打少年喬里奧（Jackson Chourio）領軍，搭配去年擊出49轟的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），火力極其驚人。
更重要的是其先發輪值深度大幅提升，由洛培茲（Pablo López）與蘇亞雷斯（Ranger Suárez）雙王牌坐鎮。加上小熊隊終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）守護最後一關，委內瑞拉具備與任何強權正面硬碰硬的實力，被看好能打破自2009年後未晉級四強的魔咒。
加拿大：史上最深厚陣容，力拚突破首輪魔咒
加拿大過去從未突破經典賽首輪，但今年被譽為「史上最深厚陣容」。投手端由重返國家隊的泰隆（Jameson Taillon）領軍，搭配昆特里爾（Cal Quantrill）與索羅卡（Mike Soroka），先發戰力已非吳下阿蒙。
攻擊端則有內勒兄弟（Naylor brothers）與肌肉重砲歐尼爾（Tyler O’Neill）坐鎮。官網分析指出，加拿大今年身處的小組中，對手波多黎各與古巴戰力較往年下滑，這將是「楓葉軍團」挺進複賽的最佳時機。
墨西哥：延續2023年驚奇，三位全明星球員領銜
墨西哥在2023年差點闖入決賽，好表現點燃國內棒球熱潮。今年由總教練吉爾（Benji Gil）領軍，除了精神領袖阿羅薩雷納（Randy Arozarena）回歸，陣中更坐擁3名2025年大聯盟全明星球員，包括強捕柯克（Alejandro Kirk）與火球終結者穆尼奧斯（Andrés Muñoz）。
投手陣容則由沃克（Taijuan Walker）與布萊德利（Taj Bradley）等大聯盟即戰力組成。墨西哥已非當年的黑馬，而是具備爭冠實力的勁旅，各國強權在面對這支充滿韌性的隊伍時必將嚴陣以待。
義大利：大聯盟強投諾拉加盟，成墨西哥頭號攪局者
義大利在傳奇名將波沙達（Jorge Posada）協助招募下，成功爭取到費城人隊強投諾拉（Aaron Nola）加盟，這被視為本屆最震撼的補強之一。若諾拉能發揮全明星等級身手，將成為對手打線的噩夢。
打線則由帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）領軍，搭配兩位大聯盟潛力新星蒂爾（Kyle Teel）與卡格利亞諾（Jac Caglianone）。義大利過去在經典賽常扮演「墨西哥剋星」，預計將在分組賽中再次展現強大的攪局能力。
哥倫比亞：資格賽之王，經驗老道的先發雙箭頭
哥倫比亞在資格賽展現出恐怖的宰制力，以總比分23-1橫掃對手晉級。陣中擁有兩位哥國史上大聯盟勝投王昆塔納（Jose Quintana）與德黑蘭（Julio Teheran）坐鎮輪值，豐富的賽事經驗是他們對抗強權的最大資本。
打線則由烏謝拉（Gio Urshela）與老將拉米瑞茲（Harold Ramírez）等大聯盟即戰力組成。官網預測，哥倫比亞具備在短期盃賽爆冷的能力，極有可能擠掉波多黎各或加拿大，奪下前進複賽的門票。
消息來源：大聯盟官網（MLB.com）
