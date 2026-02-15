我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的日本強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），於美國時間13日在亞利桑那州格倫代爾球場正式展開春訓。首日登場他便展現強烈企圖心，立即進行實戰形式的投球練習（Live BP），面對世界棒球經典賽（WBC）各國好手毫不留情。現場觀察指出，山本由伸目前的調整進度驚人，已全面瞄準3月6日對陣中華隊的小組賽首戰。山本由伸在春訓首日即面對預計代表美國隊出征的強捕隊友史密斯（Will Smith），以及韓國隊主力打者金慧成（Kim Hye-seong）。在總計20球的投球中，山本由伸不僅未被擊出任何安打，更投出最高時速94英里（約151公里）的速球。練習過程中，山本由伸靈活運用速球、曲球、切球、二縫線速球及招牌的指叉球（Splitter）。他先以一顆外角速球讓史密斯（Will Smith）站著不動遭到三振，隨後再利用指叉球讓金慧成揮空三振，展現極佳的控球與球威。場邊全程關注的二刀流巨星大谷翔平表示：「真的非常出色，雖然目前還在提升球速的階段，但控球非常完美，從史密斯的反應來看，球非常有勁。」根據日本職棒（NPB）及道奇隊的相關計畫，山本由伸已被指定為侍日本（Samurai Japan）在WBC首場預賽的先發投手，屆時將在東京巨蛋迎戰中華隊。