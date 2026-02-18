過去若NBA美國職籃（National Basketball Association）球隊選擇重建，通常會清空戰力以換取選秀權，但根據美媒《ESPN》報導指出，目前聯盟正興起一種稱為「The Flip」的新興策略，也就是球隊在賽季中積極交易來明星球員，卻隨即以傷病或保護名義讓他長期休戰，目標是在「保住今年高順位選秀權」的同時，儲備好明年直接衝擊季後賽的完全體戰力。
1號之差天壤之別！黃蜂「神抽」引發蝴蝶效應
這場變革的導火線，可追溯至去年5月那場命運般的選秀抽籤。當時戰績慘澹的三支球隊都在等待奇蹟，最終夏洛特黃蜂隊在最後一顆號碼球跳出後，成功奪下第4順位，並選中了年度最佳新秀大熱門孔紐佩爾（Kon Knueppel）。孔紐佩爾本季以42%的三分命中率與場均8記外線出手的驚人效率，被譽為「新一代柯瑞」，他的加入讓黃蜂隊戰績起死回生，近期甚至拉出一波睽違20年的九連勝。
相較之下，手氣稍差、分別落到第5與第6順位的爵士與巫師，雖然也選進了貝利（Ace Bailey）與強森（Tre Johnson）等潛力新星，卻無法像黃蜂一樣立即兌現戰績。為了不讓重建期漫無止盡，這兩支球隊在今年的交易大限前，決定啟動瘋狂的「The Flip」計畫。
買了大咖卻不讓打？巫師、爵士「擺爛策略」惹議
華盛頓巫師的操作最具爭議，他們在交易大限前接連交易來明星控衛崔楊（Trae Young）與超級球星戴維斯（Anthony Davis）。弔詭的是，這對身價過億的明星雙槍到隊後幾乎「完全關機」。崔楊明明傷勢已經近乎痊癒卻六週未出賽，戴維斯的復出時間表更在轉隊後，莫名從6週被推遲至10週。
《ESPN》認為管理層的算盤打得很響，既然本季戰績已經跌到谷底，不如讓大咖繼續養傷確保健康，同時保住前8順位保護的選秀權，等今年選秀大年的新秀入隊後，便能瞬間組成爭冠陣容。
猶他爵士則採取了類似的「擺爛策略」。他們從灰熊換來兩屆全明星「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.），這位DPOY等級的內線在首秀僅上場25分鐘就狂砍22分，卻在決勝的第四節被總教練強行按在板凳上，目送球隊輸球。
爵士、溜馬慘收罰單 聯盟殺雞儆猴
這種「The Flip」的擺爛策略已經引發聯盟內部強烈不滿。印第安那溜馬交易來的新中鋒祖巴茨（Ivica Zubac），在快艇時期是著名的鐵人，轉戰溜馬後卻立刻因「腳踝酸痛」進入每日觀察名單。此外，布魯克林籃網囤積5枚首輪籤並留住小波特（Michael Porter Jr.），同樣瞄準夏季的薪資空間欲進行「大翻轉」。
NBA日前剛對此類「非競爭性行為」展開調查，並重罰爵士50萬美元（約1570萬元台幣），溜馬則被罰10萬美元（約314萬台幣）。聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）坦言，球隊的激勵機制出現了嚴重偏差，目前正研擬重罰手段，包括罰款甚至沒收選秀權。
《ESPN》報導說道一位不具名的球隊總裁直言：「我們聽過伊卡洛斯（Icarus）飛得離太陽太近的故事，但現在這些球隊危險的地方在於，他們飛得離地面太近了。」這種極端的重建賭博，是精明的商業決策，還是對球迷的背叛，我們無法評論，不過過度鑽規則漏洞極有可能會損害聯盟的長期聲譽。
消息來源：《ESPN》
