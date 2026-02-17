我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stephen Curry和Klay Thompson兩人即使分屬不同隊，但感情依舊深厚。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA傳奇球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）雖然因膝蓋傷勢錯過本周末在洛杉磯舉行的2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽，但他卻在場邊發布了一項令全球籃球迷瘋狂的震撼預告。這項消息瞬間點成為焦點，特別是自從湯普森於2024年轉戰達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）後，這對曾聯手拿下四座總冠軍、締造無數射手紀錄的「浪花兄弟（Splash Brothers）」已許久未在三分球大賽舞台合體。柯瑞身為NBA史上三分球進球紀錄保持者，目前擁有兩座（2015、2021）三分球大賽冠軍，若明年順利參賽並奪冠，將有機會追平里拉德、賴瑞·柏德（Larry Bird）與克雷格·哈吉斯（Craig Hodges）所共同保持的三座冠軍紀錄。除了參賽宣言，柯瑞在全明星賽周末的穿搭也別具意義。目前正處於「球鞋自由球員」狀態的柯瑞，並未穿上傳統合約球鞋，鞋身細節詳盡記錄了湯普森職業生涯的輝煌時刻，包含單節37分、單場60分以及金州勇士（Golden State Warriors）時期的各座總冠軍年份。湯普森隨後也在社群媒體回應這份情誼，讚許柯瑞是「最棒的傢伙」。對於身高198公分、體重100公斤且已步入生涯後期的湯普森而言，這份終身合約不僅是商業成功的肯定，更鞏固了他身為歷史頂尖射手的地位。雖然湯普森目前在獨行俠隊場均得分約11.6分，但他在中遠距離的威脅性仍不容忽視。柯瑞的公開招募不僅是為了奪冠競爭，更像是希望在2027年明星賽舞台，為這段長達13年的兄弟情誼安排一場充滿儀式感的重逢。