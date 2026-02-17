NBA傳奇球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）雖然因膝蓋傷勢錯過本周末在洛杉磯舉行的2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽，但他卻在場邊發布了一項令全球籃球迷瘋狂的震撼預告。柯瑞在現身《NBC》的「NBA Showtime」節目時，親口向主持人證實他將於2027年重返在鳳凰城舉辦的三分球大賽。柯瑞豪氣表示：「100%，我已經計畫好了。我們打算找一些人來，我、里拉德（Damian Lillard），我也會試著邀請K.湯普森（Klay Thompson）一起參加。」
這項消息瞬間點成為焦點，特別是自從湯普森於2024年轉戰達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）後，這對曾聯手拿下四座總冠軍、締造無數射手紀錄的「浪花兄弟（Splash Brothers）」已許久未在三分球大賽舞台合體。
柯瑞身為NBA史上三分球進球紀錄保持者，目前擁有兩座（2015、2021）三分球大賽冠軍，若明年順利參賽並奪冠，將有機會追平里拉德、賴瑞·柏德（Larry Bird）與克雷格·哈吉斯（Craig Hodges）所共同保持的三座冠軍紀錄。
球鞋自由球員柯瑞腳踩KT11致敬
除了參賽宣言，柯瑞在全明星賽周末的穿搭也別具意義。目前正處於「球鞋自由球員」狀態的柯瑞，並未穿上傳統合約球鞋，而是換上了湯普森專屬的「ANTA KT11」特製銀色鞋款，公開向這位昔日戰友致敬。這雙名為「Make It Forever」的亮銀配色鞋款鑲嵌有鑽石裝飾，主要是為了慶祝湯普森日前剛與運動品牌ANTA簽下的歷史性終身合約。
鞋身細節詳盡記錄了湯普森職業生涯的輝煌時刻，包含單節37分、單場60分以及金州勇士（Golden State Warriors）時期的各座總冠軍年份。
湯普森隨後也在社群媒體回應這份情誼，讚許柯瑞是「最棒的傢伙」。對於身高198公分、體重100公斤且已步入生涯後期的湯普森而言，這份終身合約不僅是商業成功的肯定，更鞏固了他身為歷史頂尖射手的地位。
雖然湯普森目前在獨行俠隊場均得分約11.6分，但他在中遠距離的威脅性仍不容忽視。柯瑞的公開招募不僅是為了奪冠競爭，更像是希望在2027年明星賽舞台，為這段長達13年的兄弟情誼安排一場充滿儀式感的重逢。
參考來源：ESPN、CSDA
NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯瑞身為NBA史上三分球進球紀錄保持者，目前擁有兩座（2015、2021）三分球大賽冠軍，若明年順利參賽並奪冠，將有機會追平里拉德、賴瑞·柏德（Larry Bird）與克雷格·哈吉斯（Craig Hodges）所共同保持的三座冠軍紀錄。
除了參賽宣言，柯瑞在全明星賽周末的穿搭也別具意義。目前正處於「球鞋自由球員」狀態的柯瑞，並未穿上傳統合約球鞋，而是換上了湯普森專屬的「ANTA KT11」特製銀色鞋款，公開向這位昔日戰友致敬。這雙名為「Make It Forever」的亮銀配色鞋款鑲嵌有鑽石裝飾，主要是為了慶祝湯普森日前剛與運動品牌ANTA簽下的歷史性終身合約。
鞋身細節詳盡記錄了湯普森職業生涯的輝煌時刻，包含單節37分、單場60分以及金州勇士（Golden State Warriors）時期的各座總冠軍年份。
湯普森隨後也在社群媒體回應這份情誼，讚許柯瑞是「最棒的傢伙」。對於身高198公分、體重100公斤且已步入生涯後期的湯普森而言，這份終身合約不僅是商業成功的肯定，更鞏固了他身為歷史頂尖射手的地位。
雖然湯普森目前在獨行俠隊場均得分約11.6分，但他在中遠距離的威脅性仍不容忽視。柯瑞的公開招募不僅是為了奪冠競爭，更像是希望在2027年明星賽舞台，為這段長達13年的兄弟情誼安排一場充滿儀式感的重逢。
NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見