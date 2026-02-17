我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末圓滿落幕，例行賽進入下半季的排名卡位戰。美國媒體也分析出公鹿目前陷入了最尷尬的處境。揚尼斯·安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的小腿傷勢讓其歸期未定，球團雖不打算提前關機，但為了保護核心，勢必會縮減其出賽時間。在缺乏防守核心且安德托昆波流言纏身的情況下，公鹿恐從東區第12位進一步向下沉淪。Z.拉文（Zach LaVine）因右手術報銷已宣告國王季後賽希望破滅。對於12勝44敗的國王來說，現在的目標已轉向保護選秀機率，而非追求無謂的勝場。球隊預計將大幅增加年輕球員的上場時間，戰績下滑已成定局。雖然擁有尼古拉·約基奇（Nikola Jokic），但綠葉戰將P.華生（Peyton Watson）的腿筋拉傷對輪替造成重創。華生此前場均能提供21.9分的火力，他的缺陣將讓金塊板凳深度脆弱化，進而導致戰績在漫長的四週休養期間緩慢失血。送走A.戴維斯（Anthony Davis）後，獨行俠已公開表態重心轉向。目前19勝35敗的獨行俠更傾向於圍繞新星庫柏·福雷格（Cooper Flagg）進行長期佈局，這種策略性的「放鬆」將導致他們在下半季輸掉更多比賽。灰熊隊在交易走J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）後，防守體系已然瓦解。加上莫蘭特（Ja Morant）的肘部傷勢復原緩慢，這支20勝33敗的球隊已失去競爭動力，下半季將以磨練新人與爭奪樂透籤為主要目標。