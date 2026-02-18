我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末結束後，關於球隊「擺爛（Tanking）」以爭取高順位選秀權的爭議再度沸騰。前達拉斯獨行俠隊大股東庫班（Mark Cuban）今（18）日在社群媒體發表長文，公開挑戰聯盟主席蕭華（Adam Silver）近期對擺爛球隊的嚴厲懲處。庫班直言，擺爛是重建球隊、為球迷提供「希望」的必要手段，聯盟不應打壓，反而應該張開雙臂擁抱它。庫班在文中指出，NBA 長期以來誤解了球迷的需求：「聯盟總以為球迷想看球隊每晚競爭，但事實並非如此。球迷知道只有一支球隊能奪冠，他們真正想要的是希望。要獲得改善球隊的機會，最好的方式就是透過選秀、交易和薪資空間，而這三者在擺爛時最容易達成。」庫班以獨行俠隊為例，坦承雖然在他掌權的23年間不常擺爛，但每當球隊決定採取此策略時，球迷反而表示理解與支持，最終也讓球隊成功向上交易選下唐西奇（Luka Doncic），並在去年幸運獲得狀元籤選中佛拉格（Cooper Flagg）。他認為，聯盟與其打擊擺爛，不如多花心思解決門票過高、球迷負擔不起比賽的問題。有趣的是，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）日前也對此議題發表了看法。針對席佛稱聯盟約有三分之一的球隊正在「有目的地輸球」，柯瑞提出了反質疑。他認為，在附加賽制度（Play-in Tournament）下，競爭依然激烈，並反問記者：「難道連在附加賽邊緣的球隊也算在擺爛嗎？」柯瑞的發言被視為對聯盟過度誇大擺爛問題的一種軟性制衡。相對於庫班與球員的溫和態度，主席蕭華則展現了前所未有的強硬。他在明星賽期間透露，聯盟正考慮採取「激進措施」來根除擺爛歪風，選項包括取消選秀制度、改讓新秀自由選擇加盟球隊，以及剝奪不公平競爭球隊的選秀權。蕭華強調，目前的選秀樂透制度已不足以遏止球隊為了 6 月份那場「被譽為史上最深」的選秀會而競相墊底。儘管庫班主張擺爛能帶來希望，但現實的矛盾在於，擺爛球隊往往會讓主力球星輪休。這意味著球迷付出了高額票價，卻無法看到心儀的球星上場。對於目前戰績不佳、正在圍繞佛拉格重建的獨行俠而言，如何在「坦克的藝術」與「球迷的觀賽體驗」之間取得平衡，將是後東契奇時代面臨的最大考驗。隨著休賽季即將展開，關於選秀制度的改革已成為NBA理事會3月會議的重頭戲。庫班的「擺爛正義論」能否贏得更多共鳴，抑或是席佛的雷厲風行將改寫 NBA 數十年來的選秀遊戲規則，各界都在拭目以待。