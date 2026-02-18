我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季以41歲高齡展現驚人長青實力，背後的自律程度令人咋舌。在最新一集的播客節目《Mind the Game》中，他透露季初為了對抗坐骨神經痛（Sciatica）並重返賽場，狠下心戒掉了兩大摯愛：紅酒與巧克力曲奇餅乾。詹皇有多愛吃巧克力餅乾？韋德（Dwyane Wade）曾在節目上爆料，這食物竟是當年詹姆斯離開邁阿密熱火隊的關鍵導火線。詹姆斯在節目中向主持人奈許（Steve Nash）坦言，本季初期因傷缺席前14場比賽，為了讓身體進入最佳狀態，他決定進行自我挑戰。「我需要犧牲一些東西，所以我完全戒掉了我最愛的紅酒和餐後巧克力曲奇。」詹姆斯表示，這項禁令原定只在11月執行，但他決定堅持到底，直到元旦才重新開戒。這項犧牲顯然收到了回報，詹姆斯復出後場均貢獻22分、7.1助攻與5.8籃板，並連續第22年入選全明星賽。他感嘆：「在壓力大的時候，真的很想來杯紅酒或吃片餅乾，但給身體一個休息的機會是很棒的。」有趣的是，詹姆斯的「餅乾情節」在歷史上早有印記。名人堂球星韋德近日爆出猛料，直言他第一次意識到詹姆斯可能會離開熱火隊，就是在總裁萊利（Pat Riley）禁止他在球隊飛機上吃餅乾的那一刻。「你可以對他做任何事，但千萬別動他的餅乾。」韋德回憶道，詹姆斯是巧克力餅乾與冰淇淋的瘋狂愛好者，每次登機都會帶著專屬廚師準備的食物與一大袋餅乾。但在達成總決賽四連霸期間，萊利開始推行極致的細微管理（Micro-managing），甚至派人到詹姆斯耳邊低語，告知以後飛機上不再提供餅乾。韋德指出，那次事件後詹姆斯沉默地推開手中的撲克牌，神情嚴肅。「這看起來是件小事，但對於這些頂尖運動員來說，凌晨3點抵達另一個城市，這些小嗜好是支持我們度過高壓賽季的心靈慰藉。詹姆斯是個成年人了，萊利卻連餅乾都要管，我覺得那真的太過火了。」雖然時隔多年，詹姆斯已能在職業生涯第23個賽季為了健康主動「戒餅乾」，但這段往事依然揭示了球隊文化與球星心理之間的微妙平衡。對於這位歷史得分王而言，餅乾不只是甜點，更是他與「時間老人」搏鬥過程中的重要籌碼。