我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喬丹在其職業生涯前八年場均砍下32.3分，並在該階段就完成了兩連霸。（圖／美聯社／達志影像）

▲SGA拒絕過早的歷史神化，但聯盟同儕對他的認可卻極為紮實。（圖／美聯社／達志影像）

隨著奧克拉荷馬城雷霆隊從重建期快速崛起為爭冠熱門，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的歷史地位也成為熱議焦點。憑藉著職業生涯至今場均25.2分、50.7%投籃命中率的高標表現，加上手中的MVP獎盃與總冠軍戒指，外界開始將他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論。對此，SGA在2026年全明星周末期間正式回應，直言喬丹是自己的GOAT，自己並不喜歡這種比較，因為對前輩不尊重。儘管因腹部拉傷未能參加本屆明星賽，SGA 依然是媒體關注的焦點。在接受《Billboard》專訪時，他正面回應了與喬丹的對比：「老實說，我真的不喜歡這些比較。喬丹曾兩次完成三連霸，在我職業生涯才進入第7、8年時，就拿我與他的終生成就相比，我認為這是一種不尊重（Disservice）。雖然我很感激這份讚賞，但我並不喜歡。」SGA表示，喬丹在其職業生涯前八年場均砍下32.3分，並在該階段就完成了兩連霸。相比之下，他認為自己雖然在現今聯盟展現了影響力，但與前輩建立的王朝標準仍有巨大差距。在對抗歷史並論的同時，SGA 也分享了他心目中的籃球聖母峰（Mount Rushmore）。他向《TSN》透露，喬丹是他心中史上最偉大的球員（GOAT），而科比（Kobe Bryant）與詹姆斯（LeBron James）也屬於同一個頂尖梯隊。在控球後衛的視角上，他則特別推崇柯瑞（Stephen Curry）、魔術強森（Magic Johnson）與保羅（Chris Paul）。雖然SGA拒絕過早的歷史神化，但聯盟同儕對他的認可卻極為紮實。在《The Athletic》針對全明星球員進行的「當今最強球員」匿名投票中，約基奇（Nikola Jokic）以5票領先，SGA則以3票緊隨其後，領先於獲得2票的米契爾（Donovan Mitchell）。這顯示出他在現役球員心中已是統治級的存在。雷霆隊目前依然是本季的奪冠大熱門，儘管過去幾個月受到傷病困擾導致戰績起伏，但只要SGA在場上，球隊便能維持極高的攻守效率。