聖安東尼奧馬刺隊今（18）日正式宣布，已與自由球員中鋒普朗姆利（Mason Plumlee）簽下一份為期10天的短約。根據ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位擁有13年 NBA 資歷的老將，將在賽季後半段披上銀黑軍團戰袍，為馬刺禁區注入深度。現年35歲的普朗姆利本季命運多舛。他最初效力於夏洛特黃蜂，但在交易截止日前的一筆三方交易中被送往奧克拉荷馬城雷霆，隨後遭到裁員成為自由球員。本季他僅為黃蜂隊出賽14場，場均上場時間不到9分鐘。儘管近期出賽機會零星，但普朗姆利在其13年的職業生涯中，場均能貢獻近8分、6.6籃板與2.4助攻，是一名具備優質傳球能力與籃板意識的藍領長人。他上季在太陽隊打滿74場比賽，證明其體能狀態仍足以應付高強度賽事。隨著普朗姆利的加盟，馬刺隊陣中目前已擁有五名具備中鋒戰力的球員。除了當家核心文班亞馬（Victor Wembanyama）外，還包括柯內特（Luke Kornet）、歐利尼克（Kelly Olynyk）以及比永博（Bismack Biyombo）。對於年僅22歲、正處於快速成長期的文班亞馬而言，普朗姆利豐富的防守經驗與策應技巧，將能提供寶貴的傳承。馬刺教練團預計將利用這10天觀察普朗姆利與文班亞馬在場上的化學反應，以決定是否續簽至賽季結束。普朗姆利出身於著名的杜克大學（Duke），曾與兄弟一同為藍魔鬼隊奪下全美冠軍。2013年他在首輪第22順位被籃網隊選中，並曾是 2014 年世界盃籃球賽美國隊金牌成員之一。馬刺隊目前正致力於優化圍繞文班亞馬的建隊藍圖，普朗姆利的加入不僅是為了解決替補高度問題，更是希望能藉由資深老將的職業態度，帶領這支年輕球隊走向成熟。