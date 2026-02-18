我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2025-26賽季即將進入尾聲，洛杉磯湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）的去向已成為聯盟最大懸念。詹姆斯的合約將在今年夏天到期，外界正密切關注他會選擇續留洛杉磯、轉投他隊還是正式退役？對此，被譽為「詹皇專家」的ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中語出驚人，表示詹姆斯若為了贏球，極有可能在職業生涯最後階段選擇「降薪」留在湖人。溫德霍斯特在《First Take》節目中分析：「如果詹姆斯願意在下個賽季繼續征戰，且願意接受降薪——我有充分理由相信他對此持開放態度——那麼整個世界的選擇都會變得開闊。他可以留在湖人，讓球團利用省下的薪資空間去引進另一名球星；或者他可以加盟一支已經準備好奪冠的球隊，例如克里夫蘭騎士。」溫德霍斯特強調，這不是關於詹姆斯平淡地退場，而是關於他在還能發揮影響力時，創造最後一個輝煌時刻。雖然詹姆斯自熱火「三巨頭」時期後就鮮少接受降薪，一直追求最高額度的頂薪合約，但在追求生涯最後一冠的動力下，他的立場可能已有所轉變。儘管溫德霍斯特對詹姆斯的內幕消息掌握度極高，但兩人之間的關係卻顯得相當弔詭。溫德霍斯特從詹姆斯高中時期就開始追蹤報導，甚至在2010年隨著詹姆斯轉戰邁阿密而加入ESPN，但詹姆斯本人似乎並不買帳。詹姆斯近期曾公開反駁溫德霍斯特自稱是其「好友」的說法，直言：「我看到他在節目上說自己是我最好的朋友，這些人真奇怪。」甚至在過去形容身邊親近的記者群（如David McMenamin、Jason Lloyd、Joe Vardon等人）為「三個老婆」時，也刻意漏掉了溫德霍斯特。這段長達 20 多年的報導與被報導關係，目前看來更像是單方面的工作連結而非私交。雖然降薪對湖人隊留人是一大利多，但目前的局勢依然複雜。近期傳出湖人老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）與詹姆斯之間存在摩擦，且詹姆斯對於球隊在 2月5日 交易截止日選擇「按兵不動」感到不滿。若詹姆斯決定尋求新環境，採取「廉價合約」加盟一支強隊（如擁有核心四人組的騎士隊），將能確保球隊不必為了騰出薪資空間而被迫交易掉現有的天賦球員。對於這位 41 歲的傳奇而言，2026 年夏天的選擇將決定他傳奇生涯的謝幕方式。