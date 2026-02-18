隨著2025-26賽季即將進入尾聲，洛杉磯湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）的去向已成為聯盟最大懸念。詹姆斯的合約將在今年夏天到期，外界正密切關注他會選擇續留洛杉磯、轉投他隊還是正式退役？對此，被譽為「詹皇專家」的ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中語出驚人，表示詹姆斯若為了贏球，極有可能在職業生涯最後階段選擇「降薪」留在湖人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
降薪將開啟無限可能　騎士隊或成新歸宿

溫德霍斯特在《First Take》節目中分析：「如果詹姆斯願意在下個賽季繼續征戰，且願意接受降薪——我有充分理由相信他對此持開放態度——那麼整個世界的選擇都會變得開闊。他可以留在湖人，讓球團利用省下的薪資空間去引進另一名球星；或者他可以加盟一支已經準備好奪冠的球隊，例如克里夫蘭騎士。」

溫德霍斯特強調，這不是關於詹姆斯平淡地退場，而是關於他在還能發揮影響力時，創造最後一個輝煌時刻。雖然詹姆斯自熱火「三巨頭」時期後就鮮少接受降薪，一直追求最高額度的頂薪合約，但在追求生涯最後一冠的動力下，他的立場可能已有所轉變。

溫德霍斯特是誰？自稱詹皇麻吉被打臉

儘管溫德霍斯特對詹姆斯的內幕消息掌握度極高，但兩人之間的關係卻顯得相當弔詭。溫德霍斯特從詹姆斯高中時期就開始追蹤報導，甚至在2010年隨著詹姆斯轉戰邁阿密而加入ESPN，但詹姆斯本人似乎並不買帳。

詹姆斯近期曾公開反駁溫德霍斯特自稱是其「好友」的說法，直言：「我看到他在節目上說自己是我最好的朋友，這些人真奇怪。」甚至在過去形容身邊親近的記者群（如David McMenamin、Jason Lloyd、Joe Vardon等人）為「三個老婆」時，也刻意漏掉了溫德霍斯特。這段長達 20 多年的報導與被報導關係，目前看來更像是單方面的工作連結而非私交。

回歸湖人之路的變數　詹姆斯與高層有矛盾

雖然降薪對湖人隊留人是一大利多，但目前的局勢依然複雜。近期傳出湖人老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）與詹姆斯之間存在摩擦，且詹姆斯對於球隊在 2月5日 交易截止日選擇「按兵不動」感到不滿。

若詹姆斯決定尋求新環境，採取「廉價合約」加盟一支強隊（如擁有核心四人組的騎士隊），將能確保球隊不必為了騰出薪資空間而被迫交易掉現有的天賦球員。對於這位 41 歲的傳奇而言，2026 年夏天的選擇將決定他傳奇生涯的謝幕方式。

消息來源：ESPN

NBA相關報導：

NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演

NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父　卻陷入心理矛盾

NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見

相關新聞

NBA／馬刺隊簽下中鋒普朗姆利　文班亞馬迎來第13季經驗老將搭擋

NBA／擴軍計畫新進度！灰狼可能變「東區球隊」　2大關鍵原因解析

NBA／湖人高層大震動！巴斯家族被新老闆肅清？老臣哈里斯將離職

NBA／別拿我和喬丹比！SGA盛讚他就是GOAT：對「籃球之神」不尊重