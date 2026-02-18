我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼昨晚在限時動態公開1歲女兒拜年的音檔，奶音融化粉絲。（圖／鬼鬼IG@gemma_811）

▲鬼鬼強調自己還是單身，女兒是她疑似在國外借精生子生下的。（圖／鬼鬼IG@gemma_811）

36歲女星鬼鬼（吳映潔）昨（17）日晚間在IG限時動態分享一段音檔，笑說這是女兒初一給大家的祝福，只見音檔打開只有鬼鬼女兒牙牙學語的聲音，雖然拼湊不出完整字句，但奶萌聲音超級可愛，讓粉絲聽了全被融化。鬼鬼去年初1月無預警宣布自己懷孕生子的好消息，但她並未結婚，因此當媽喜訊讓粉絲大為震撼。如今1年時間過去，女兒也滿1歲了，已經開始牙牙學語；鬼鬼昨日深夜就在IG限時動態發文，分享女兒用奶音拜年的音檔，雖然女兒還說不出完整字句，但光是發出「阿噠噠噠」的聲音就讓鬼鬼被融化，笑說這是「來自妹子的初一祝福」，還提醒大家「請開聲音」。鬼鬼今年1月時，也在IG分享過女兒滿1歲的抓周照片，只見鬼鬼女兒肉嘟嘟的臉蛋超級可愛，側臉看起來有點像混血兒，也讓網友忍不住猜測，鬼鬼當初應該是去國外借精生子。對於女兒生父的部分，鬼鬼始終保密，也強調自己真的沒有結婚，還是單身。日前西洋情人節（2/14）時，鬼鬼也發文寫下：「日子再好也沒有今天的光好，咦 ！！會不會是情人節 …我自己發光，沒有情人也快樂，喜歡請送我花」。