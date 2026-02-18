洛杉磯湖人隊主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）在全明星賽假期返鄉期間意外捲入法律風波。根據美國媒體《TMZ》報導，身為巴哈馬國民英雄的艾頓，週二在巴哈馬林登平林國際機場（LPIA）準備返回洛杉磯時，因涉嫌攜帶大麻遭到當地警方短暫扣留並搜查行李，所幸最終查無實據，目前艾頓已獲釋並踏上返美行程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
涉嫌航廈內吸食大麻　警方發動行李搜查

巴哈馬皇家警察部隊中央分局表示，警方接獲檢舉指稱艾頓疑似在機場範圍內吸食大麻，基於此正當理由，警方依法對其隨身行李進行徹底搜查。然而，這場搜查最終以「空手而回」收場，警方並未在艾頓的物品中發現任何大麻或違禁品。

艾頓的代理律師法蘭西斯（Devard Francis）隨後向媒體證實了這項消息，但他對細節提出了不同說法。法蘭西斯強調，艾頓僅是接受了簡短的詢問與行李檢查，在確認清白後便立即獲釋，且警方並未對其提出任何正式控告。

湖人內線支柱　本季表現起伏仍具威脅

身為 2018 年的 NBA 選秀狀元，艾頓在先後效力過太陽、拓荒者後，目前擔任湖人隊的先發中鋒。本賽季他場均出賽 28.2 分鐘，貢獻 13.2 分與 8.5 籃板。儘管數據較過往巔峰時期略有下滑，但他依然是湖人禁區不可或缺的防守支柱。

艾頓對巴哈馬籃球貢獻良多，曾在 2024 年奧運資格賽期間代表國家隊出征，場均繳出 19.5 分、11.8 籃板的雙十表現，是巴哈馬籃球近年崛起的關鍵人物。

下半季將展開　艾頓趕回洛杉磯備戰

全明星賽假期即將結束，湖人隊預計於本週恢復練習，並將在周五晚間於「洛杉磯內戰」中對陣快艇。艾頓的律師表示，艾頓目前正飛往洛杉磯的途中，將準時參與球隊合練，不會影響下半季的賽程。

對於這起機場風波，湖人球團尚未發表正式評論。隨著 NBA 聯盟近年對大麻相關規範逐漸放寬，只要未涉及違法攜帶或跨國運輸，此事件預計不會對艾頓的職業生涯造成後續禁賽影響。

消息來源：TMZ

NBA相關報導：

NBA明星賽／雷納德燃盡一切！蟻人率美國星星隊47：21條紋隊奪冠

NBA／明星賽復活了！改制大獲好評　解析蕭華「重製成功」3大主因

雷納德明星賽開無雙！替補上陣打臉教練團　庫班、名嘴全網跪著看

相關新聞

NBA／擺爛新高度！黃蜂押中神射起飛　溜馬、爵士竟邊拿球星邊輸

NBA／詹皇會降薪回湖人？ESPN名記解析情況　最後一舞選項有騎士

NBA／馬刺隊簽下中鋒普朗姆利　文班亞馬迎來第13季經驗老將搭擋

NBA／擴軍計畫新進度！灰狼可能變「東區球隊」　2大關鍵原因解析