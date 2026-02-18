第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開即將於3月5日 點燃戰火，日本武士隊首戰將對上在2024年12強決賽擊敗他們的強敵中華隊（台灣代表）。近期中華隊公布30人正式名單，被日媒譽為「史上最強阵陣容」。今年轉任台灣職棒富邦悍將育成教練的前日籍投手福永春吾在接受日本媒體《高校野球網》訪問時直言，中華隊投手陣容以NPB組為核心，展現了前所未有的統治力。福永認為古林睿煬和徐若熙都是中華隊頂尖投手，特別點名前者 速球球質更重、控球出色，是王牌首選。
徐若熙和古林睿煬誰是中華隊王牌？
在本次名單中，效力於軟銀的徐若熙與日本火腿的古林睿煬被視為兩大王牌。福永教練分析，徐若熙在台灣時期就展現出150公里中段的速球，且奪三振能力極強，若能正常發揮，絕對有能力封鎖日本打線。
然而，福永教練特別指出古林睿煬更具備領袖氣質。古林在台職時期累積32勝，去年在火腿隊出賽7場拿下2勝，今年更預計進入先發輪值。福永評析：「古林的直球比起徐若熙球質更重、更具威力，且控球非常出色，絕對是中華隊的王牌首選。」
160公里火球男領軍 牛棚深度傲人
除了兩位先發大將，中華隊的牛棚實力同樣令日本球界戒備。富邦悍將的終結者曾峻岳，能投出接近160公里的剛速球；而曾在日職打拚的張奕（富邦）與陳冠宇（樂天）也在名單之中。
福永教練觀察，張奕在回到台灣後，球速已恢復到150公里中段，且控球與變化球穩定度皆有所提升；而第三度征戰 WBC 的左投陳冠宇，則以豐富的國際賽經驗與精準的控球成為陣中定海神針，是教練團調度時最信任的戰力。
林詩翔神祕變速球成秘密武器
福永教練特別推薦他在台鋼時期指導過的右投手林詩翔。他形容林詩翔雖然速球維持在140公里後段，但其特殊的變速球（Changeup）軌跡非常罕見，初次交手的打者極難適應。此外，林詩翔積極向學的態度與對日本訓練方式的強烈好奇心，也讓他成為中華隊陣中值得關注的奇兵。
不僅場內競爭激烈，台灣地主對本屆WBC的熱情也達到頂峰。近期在台上映的棒球紀錄電影票房大賣，展現出台灣球迷期盼「打倒日本」、守護主場勝利的決心。這支由NPB與MLB體系球員混編而成的精銳之師，已準備好在3月5日 的開幕戰中，再次挑戰日本武士隊。
消息來源：高校野球網
