▲中華隊本次徵召的5名美職小聯盟投手實力強勁，其中最受期待的當屬效力於運動家體系的速球派左投林維恩。（圖／記者葉政勳攝）

▲吳念庭過去曾在西武隊效力382場、擊出16轟，被福永教練稱為「讓對手必須脫帽致敬的巧打者」。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）

第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將開打，日本隊首戰對手中華隊（台灣代表）公布正式名單，集結了海內外精銳，被日籍教練福永春吾譽為「過去最強陣容」。在投手戰力方面，除了旅日雙王牌外，本次陣中多達5名效力於美國職棒體系的投手，其中左投林維恩展現出的優異潛力，被視為對戰日本隊時最具威脅的奇兵。現任台灣職棒育成教練的福永春吾分析，中華隊本次徵召的5名美職小聯盟投手實力強勁，其中最受期待的當屬效力於運動家體系的速球派左投林維恩。福永教練指出，身高190公分的林維恩具備極佳的投球角度，「他能投出日本投手不具備的強勁球路和角度，不只是我、連台灣棒球圈都對他有極高評價。」福永指出，儘管林維恩年僅20歲，能否在大聯盟舞台上完全發揮潛力還有待觀察，「但他很有可能成為日本隊的一大威脅。」此外，去年在12強賽大放異彩、目前效力於響尾蛇隊3A 的林昱珉，也因其銳利的變化球再度入選，成為教練團手中的重要左投戰力。在野手方面，除了金手套級游擊手江坤宇外，其餘成員多具備NPB或美職經歷。吳念庭過去曾在西武隊效力382場、擊出16轟，被福永教練稱為「讓對手必須脫帽致敬的巧打者」。強打群還包括兩度奪得中華職棒全壘打王的捕手吉力吉撈·鞏冠（前印地安人體系）、12強賽MVP陳傑憲，以及今年將赴西武隊挑戰的重砲林安可。福永教練感嘆，隨著台灣職棒球員對超過150公里速球的應對力提升，中華隊的揮棒速度與力量已不可同日而語。福永春吾還提到，隨著WBC接近，台灣國內正掀起一股前所未有的棒球熱潮。近期上映的紀錄片描繪了中華隊在2024年12強奪冠的軌跡，片中特別將2013年WBC台日大戰中慘遭鳥谷敬盜壘、井端弘和擊出追平分安打的「悔恨瞬間」視為轉捩點。巧合的是，當年敲出關鍵一擊的井端弘和，如今已成為日本隊總教練。相較於對手韓國隊頻傳傷情，由曾豪駒總教練領軍的中華隊目前狀況極佳，主力球員皆健康無虞。福永教練充滿期待地表示，這支隊伍甚至出現了「有力人選多到落選」的奢侈煩惱，絕對有實力成為本屆賽事的超級大黑馬，挑戰改寫台灣在WBC僅有一次晉級複賽的隊史紀錄。