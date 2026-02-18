金州勇士隊在全明星賽假期結束後迎來重大利多。根據ESPN勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，主帥科爾（Steve Kerr）證實，透過交易截止日加盟的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）已於美國今（18）日首度與球隊進行完整合練。隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）在受訪時更難掩興奮，將波爾辛吉斯帶來的錯位威脅比作馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）。
科爾更新傷情 目標對塞爾提克復出
科爾在週二練習後透露，波爾辛吉斯在整個全明星假期都待在舊金山進行積極復健與訓練，目前狀態看起來非常出色。科爾表示：「波爾辛吉斯今天參與了合練，感覺很好。我們將在明日進行全場對抗訓練後，再決定他是否能在周四（台灣時間周五）主場迎戰塞爾提克的比賽中迎來勇士首秀。」
除了波爾辛吉斯，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因膝蓋傷勢獲得了額外的休息時間，預計將於周四重返練習。科爾對兩大核心在下半季首場比賽回歸持樂觀態度，這對目前排名西區第8、正全力衝刺附加賽門檻的勇士隊至關重要。
梅爾頓盛讚波爾辛吉斯 錯位能力太強
勇士後衛梅爾頓在接受採訪時，對這位身高2.21公尺的新隊友大加讚賞。梅爾頓指出，波爾辛吉斯的體型與球技結合，讓他在場上具備類似文班亞馬的錯位優勢。「他會讓很多球隊感到頭痛。你看看馬刺隊的文班亞馬，那種身高優勢帶來的錯位麻煩。我認為波爾辛吉斯會為我們創造許多機會，有些球隊在身體素質上根本無法與他匹配。」
勇士適配勇士攻防體系
勇士隊在交易截止日前送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），從老鷹隊換來波爾辛吉斯。這位拉脫維亞球星本季場均貢獻17.1分、5.1籃板與2.7助攻，三分命中率達36%。
科爾教練強調，波爾辛吉斯具備極佳的戰術適配度，不論是低位單打還是外線拉開空間（Pick and Pop），都能無縫融入勇士隊的戰術體系。特別是在吉米·巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣期間，波爾辛吉斯的進攻多樣性能有效分擔柯瑞的得分壓力，並在防守端提供勇士急需的護框高度。
勇士隊將於本周五在主場迎戰東區勁旅波士頓凱爾特人，屆時球迷有望目睹波爾辛吉斯首度穿上勇士戰袍，與柯瑞聯手開啟下半季的衝刺。
消息來源：ClutchPoints、運動畫刊、史萊特（Anthony Slater）
