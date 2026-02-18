我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐天麟（左）自稱「美食激進份子」，透露剛開始寫部落格的時候，為了讓文章快速更新，四處花錢掃街試吃，每個月至少吃了超過50家餐廳。（圖／徐天麟臉書）

知名美食家徐天麟是小吃重度愛好者，過去曾經在台南挑戰「3天連吃100間小吃」，雖最後挑戰失敗，但還是連續吃了94間小吃，相當驚人。不過愛吃的他，酸甘油脂濃度是正常人的100多倍，更因心血管出問題，裝了3根心臟支架。近日他在臉書表示，除夕中午吃完飯後在家門口摔跤，親友緊急叫了救護車，目前無大礙。徐天麟16日在臉書上發文，透露當天中午吃完午餐在家門口摔倒，親友叫了119，雖目前無大礙，但左肩、手臂都不舒服，因此這兩天的行程都必須取消。消息一出引來許多網友關心，紛紛表示「老師，請多保重啊」、「現在沒事了嗎？好好照顧自己」、「今年身體一定會更好，祝新年快樂，平安健康」。徐天麟自稱「美食激進份子」，透露剛開始寫部落格的時候，為了讓文章快速更新，四處花錢掃街試吃，每個月至少吃了超過50家餐廳，更不惜自掏腰包到日本、香港、澳門等地「覓食」，相當敬業且用心。然而長期「吃」下來，卻也賠上健康，徐天麟表示自己的膽固醇值高達500，高出一般人將近300，三酸甘油脂濃度也是正常人的100多倍，心血管已嚴重阻塞，不得已裝了3根心臟支架。