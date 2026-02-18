我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《射鵰英雄傳之東成西就》大咖雲集，張學友（左起）、王祖賢與張曼玉都在片中賣力搞笑。（圖／摘自IMDb）

▲《射鵰英雄傳之東成西就》是趕著為春節上映搶拍的急就章之作，當年不受影評人青睞，現在的年輕觀眾卻很推崇。（圖／摘自IMDb）

▲梁詠琪（右）、劉德華（左）主演港片《嚦咕嚦咕新年財》，是台灣人過年必看的賀歲片之一，但當年在台灣上映時，卻碰上華人影片聲勢最低點，票房極為淒慘。（圖／Disney+）

春節期間不少人會與家人、親友相約出門看電影，不過近年來能引起熱烈迴響的賀歲片並不多。針對有網友在PTT發文詢問劇情效果最好的賀歲片天花板，最多人點名《射鵰英雄傳之東成西就》以及《嚦咕嚦咕新年財》，然而這兩部片台灣上映時的賣座數字都不驚人，尤其《東成西就》更是那一年台灣春節檔上映的華人賀歲片中倒數第一，還有影評人虧裡面的大明星，如林青霞等人都在扮小丑。號稱金庸原著的《射鵰英雄傳之東成西就》，內容早就跟小說相差十萬八千里，當初林青霞、張國榮、梁家輝、王祖賢、梁朝偉、劉嘉玲、葉玉卿等主要演員還都到了台灣做宣傳，上綜藝節目接受訪談，聲勢雖浩大，卻是當年台灣上映賀歲華人電影的票房最後一名，輸給成龍《城市獵人》以及《東方不敗：風雲再起》和周星馳《逃學威龍3：第七感抓財神》，影評人對這部片也沒啥好話。在當年的評論中，影評人王志成稱：「乍看下，從服裝、化妝、佈景，到人物搞笑的肢體動作，無一不像馬戲班的小丑和雜耍，唯一特別處是由一群港台身價最高的明星扮小丑，演出一個個制式的低廉笑料。」還稱：「在嘻笑怒罵中，顛覆金庸所創牢不可破的武俠神話傳統，所以角色都如此荒唐。」其實《東成西就》誕生的原因也非常詭異，原來當年王家衛開拍《東邪西毒》，進度一再落後，跟演員講的角色、情節也一再變動，到了合約上規定的農曆春節上檔日期已經很接近，卻離殺青還很遠，只好趕快由劉鎮偉利用《東邪西毒》的大明星另外拍搞笑版的《東成西就》，趕著春節上片才能不違約，急就章之下，品質自然可想而知。不過事隔多年，更年輕的觀眾卻能夠跳出金庸小說失敗改編的制式想法，對於眾家大牌難得放下形象、賣力耍寶格外欣賞，不少片段也被製成迷因，使片子的影響力更加深遠，甚至有網友認為這部片在賀歲片的類型中無法被超越，目前Netflix、MyVideo等平台都能觀賞。至於劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪等人主演的《嚦咕嚦咕新年財》，看似符合農曆新年民眾在家打麻將的氣氛，也已經是觀眾公認春節一定要看的經典賀歲喜劇，但這部片在台灣的命運比《東成西就》還悲慘。原來那一年的元旦起，台灣加入WTO，外片在台灣上映的拷貝和戲院家數限制全面開放，造成外片擠壓華語片，《嚦咕嚦咕新年財》差點連戲院都排不到、要被迫退出春節檔。就算片商後來硬是想辦法，在某些影廳只有白天或是晚上放映，設法在外片的包圍下尋求突破，氣勢已經和外片完全無法相比，最後北市的票房連百萬都不到，僅有60多萬元，全台各地就算按照當時的「台北：全台＝1:2」計算方式，全台賣座也不到兩百萬，真的非常低迷，堪稱完全靠電影台反覆重播，才在台灣打響名號。