▲《功夫》上映後，觀眾迴響趨向兩極，有人覺得好看，也有人很不喜歡。（圖／麻吉砥加提供）

▲九把刀在電影版《功夫》做了很多和小說不一樣的改編，引起粉絲熱議。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東（左起）、王淨、朱軒洋為《功夫》跑了不少宣傳活動，還為快閃店設立站台。（圖／麻吉砥加提供）

今年春節賀歲片中，九把刀改編自己原作的《功夫》，堪稱最具話題度，也反應最兩極的一部。根據Threads上的網友留言，有人喜歡卻也有人很反感，男主角柯震東則是喊話九把刀：「吃完年夜飯了可以出來解釋一下。」因為有觀眾雖然覺得《功夫》還蠻好看，對於結局的情節還有很多的問號，恐怕非得由九把刀才能講得讓人清楚、明白。《功夫》是九把刀改編自己在20多年前的網路小說，砸下3億台幣的巨大成本打造天馬行空的武打場面，還有他最具招牌特色的「中二」笑料，應該是很符合賀歲片需求的內容。不過片子上映至今將近一週，口碑趨向兩極化，儘管不乏好評，負評卻也不少，爭議性頗高。柯震東等主角連日來跑了一堆影人場，也在Threads上勤勞海巡，碰到網友的質疑，終於決定把九把刀叫出來面對。在《功夫》的情節中，柯震東不但有施展神功的場面，還又繼與九把刀初次合作的《那些年，我們一起追的女孩》後再度光屁股，網友不太理解這一段的理由，加上其他相關的疑問，認為片子其實蠻好看，可是仍不完全理解，才會釣出柯震東親自回應，要最了解自己在拍什麼的九把刀來解釋。還有網友好奇柯震東的臀部縫隙被氣流穿過是什麼感覺？他回答：「冰冰的。」另有網友發布他出席影人場的情況，忍不住讚嘆：「柯震東到底吃什麼長大啊？怎麼可以帥成這樣。」他則配合劇情打趣回應：「蛇肉火鍋。」而他也不忘調侃九把刀：「我還是想不透我15年前演這個紅色外套男子的自傳（那些年，我們一起追的女孩）。」農曆春節賀歲國片《功夫》和《雙囍》，前者是奇幻動作類型，後者則溫馨文藝，風格大不同，觀眾目前的口碑也不一，不過都有忙著在社群討論區海巡、回覆觀眾的主要演員，《雙囍》是女主角余香凝，《功夫》當然就是柯震東。柯震東也強調《功夫》劇組真的很認真，推薦觀眾兩部片都好看，祝福大家：「新年快樂，功囍功囍！」