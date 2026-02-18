我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九把刀《功夫》斥資3億打造特效場面，噱頭不少，卻在上映後有兩極化的反應。（圖／麻吉砥加提供）

▲九把刀《功夫》電影版有許多元素將原著內容作更動，劉冠廷（如圖）扮演的大反派藍金，也和小說中不同。（圖／麻吉砥加提供）

▲黃豪平詳細解釋喜歡《功夫》的理由，讓立場不同的網友也被圈粉。（圖／翻攝自黃豪平臉書）

九把刀最新推出的春節賀歲片《功夫》，上映後造成兩極化的反應，雖然有覺得好看的觀眾，不喜歡的也大有人在，而且還在Threads上高分貝抨擊。黃豪平觀賞完片子之後，發表自己的好評，不但又引戰火，還遭到質疑：「在脆（Threads）瘋推，開始懷疑你是不是有參演。」他索性嗆道：「我參演10秒，票房再高都輪不到我分。」一部電影在不同的人眼中，理所當然會有不一樣的觀感，可是部分給予《功夫》負評的觀眾，就是不能接受這部片也會有人覺得好看、值得推薦。黃豪平表示自己不認為這部片應該得到這麼多負評，也支持背後產業投入的每一個人的心血，稱《功夫》絕對不爛、甚至有很多很突破的地方，立刻被懷疑是否因為有參與演出才力挺到底，逼得他趕快表明自己就出現了10秒、沒有利益掛鈎的疑慮。在片中黃豪平客串演警察，由於助陣的大咖不少，他的戲分甚至不見得容易被記住。他以為九把刀當然可以將《功夫》做得很芭樂，卻選擇不做，這部片是在「情理之中意料之外」的前提下創造了很多合理的驚喜，會聲援也只是希望大家不要在心意搖擺的時候，被負評說服到決定不去看，沒看就不會知道片子到底怎樣，不要只是因為「別人說很爛，那應該很爛吧」的心態就錯過。有人認為電影版《功夫》將原著小說太多元素改編變得四不像，對於這種意見，黃豪平覺得至少有看過片、用心去做評價都是對的，他個人也是原著的讀者，認為九把刀在合理範圍之內用電影的語言去延續了某些原作的精神，使他看得很享受，甚至有點感動，他也理解這些改動一定讓某些人無法接受。儘管《功夫》的爭議聲浪難以忽視，黃豪平詳細回覆、解釋自己的看法，反倒讓一些不滿意這部片的觀眾可以接受他的態度，表示雖然立場不同但有被他圈粉，《功夫》目前仍在全台各地的戲院上映中。