聖安東尼奧馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在職業生涯第3年展現了統治級的表現，帶領球隊以38勝16負、西區第二的戰績進入下半季。然而，一向快人快語的前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星「大將軍」阿里納斯（Gilbert Arenas）近日在自己的播客節目中拋出爭議言論，直言文班亞馬雖然優秀，但目前並不具備奪得本季例行賽MVP（最有價值球員）的前五名資格。現年22歲的文班亞馬本季出賽40場，場均繳出24.4分（聯盟第19）、11.1籃板（第5）及2.7火鍋（第1）的恐怖數據。儘管再度入選全明星賽，但在阿里納斯眼中，這份成績單還不足以支撐他問鼎 MVP。阿里納斯在節目《Gil's Arena》中表示：「我認為MVP前五名應該是康寧漢（Cade Cunningham，活塞隊）和布朗（Jaylen Brown，塞爾提克隊）這類球員。我知道文班亞馬的定位，他未來會成為偉大的球員，但就現在而言，他進不了我的MVP前五人選。」阿里納斯提出了一個獨特的觀點，認為馬刺隊整體戰力的提升反而削減了文班亞馬的「價值」。數據顯示，在文班亞馬本季因傷缺陣的14場比賽中，馬刺隊仍取得了10勝4負的優異成績。「如果文班亞馬有上場時間限制，且在他不在場時球隊依然表現良好，說明這支球隊即便沒有他也很強。」阿里納斯分析道：「如果你把康寧漢從活塞隊拿掉，他們就是一支樂透區球隊；若拿掉布朗，塞爾提克也是一樣。這是MVP投票應考量的依賴度問題。」本賽季馬刺隊確實展現了深厚的陣容深度。除了文班亞馬，福克斯（De'Aaron Fox）場均貢獻19.4分與6.3助攻，新秀卡斯特（Stephon Castle）也有16.5分的穩定輸出，加上瓦賽爾（Devin Vassell）與板凳暴徒強森（Keldon Johnson）各司其職。對於馬刺隊而言，這種「不完全依賴單一球星」的現狀，雖然可能讓文班亞馬在個人獎項競爭中吃虧，但對於球隊在季後賽衝擊總冠軍來說，無疑是更健康的體系。