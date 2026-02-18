我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克隊後衛懷特（Derrick White）近日在播客節目中揭露了一段有趣的更衣室內幕。儘管新隊友武切維奇（Nikola Vucevic）開價波士頓塞爾提克隊後衛懷特（Derrick White）在播客節目中揭露了一段有趣的更衣室內幕。儘管新隊友武切維奇（Nikola Vucevic）開價500萬美元（約合新台幣3.1億元）希望能買下懷特目前身穿的「9號」球衣，但這項慷慨地提議卻遭到懷特婉拒，最終前者只能選擇穿4號。懷特強調，比起金錢，他更在乎與球迷之間的連結。在最新一期的《White Noise》播客節目中，懷特透露武切維奇曾半開玩笑地提出以500萬美元交換球衣背號。然而懷特表示：「9是我最喜歡的數字。當我在波士頓花園球場看到球迷穿著標有 9 號的耐克（Nike）球衣時，我就知道那是支持我的球迷。這對我來說有著特殊的意義。」懷特進一步說明，球迷早已習慣他在場上披掛9號戰袍，「如果他有什麼極其特殊的理由非要不可，或許我會考慮，但我現在真的很想保留這個號碼。」這項舉動不僅展現了懷特的個人堅持，更展現了他對綠衫軍球迷的深厚情感。塞爾提克在去年休賽季為了平衡薪資，忍痛交易掉波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與哈勒戴（Jrue Holiday）等核心成員，但唯獨將懷特視為「非賣品」。懷特本季的表現也證明了球團的眼光，他目前被視為年度防守陣容的有力競爭者。數據顯示，當懷特在場上時，對手每100回合僅能得到108.6分；一旦他下場休息，對手的得分效率會提升至116.9分，差距高達8.3分。在哈勒戴與波辛傑斯離隊後，懷特扛起了防守端的重任，幫助球隊維持在全聯盟防守效率第九名。儘管本季命中率跌至生涯新低的39%，但懷特場均繳出17.2分與5.6助攻的生涯最佳數據，並幫助塞爾提克穩居強權之列。他坦言雖然因命中率起伏無緣首度入選明星賽，但他依然以此為動力，持續以正面的心態幫助球隊贏球。對波士頓球迷而言，懷特不僅在場上貢獻卓越，他拒絕巨額金錢以守護象徵球迷支持的背號，更讓他成為北岸花園球場最受歡迎的球員之一。