洛杉磯湖人隊正致力於圍繞超級巨星唐西奇（Luka Doncic）建立長遠藍圖，而近期市場傳聞指出，密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）已成為湖人隊休賽季的可能的補強目標之一。然而，曾在馬刺與湖人奪冠的「聖堂射手」丹尼格林（Danny Green）對此夢幻組合卻持保留態度，並在ESPN節目中公開質疑兩人的相容性。在全明星賽假期後的熱議話題中，湖人隊意圖在休賽季發動大交易引進字母哥，以組成聯盟史上最具威懾力的內外線拍檔。但丹尼格林受訪時直言：「字母哥與唐西奇的配合，我不知道是否行得通，我對此感到不確定。」格林指出，歷史上曾有多次將頂尖球星強行湊對卻以失敗收場的先例。對於這兩位正值巔峰的MVP級別球員，要在同一套體系中生存，可能遠比外界想像的困難。儘管兩人皆為聯盟前五強的個人球員，但戰術上的衝突顯而易見。唐西奇與字母哥都是需要高度掌握球權（Usage Rate）才能發揮最大威力的球員。雖然兩人也都展現過優異的傳球視野，但長年習慣作為球隊第一進攻核心的打法，可能會在洛杉磯出現排擠效應。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）屆時將面臨巨大挑戰：如何在確保兩位巨星數據的同時，讓周邊的綠葉球員也能發揮作用？若能成功調適，這無疑將是湖人隊爭奪多座總冠軍的保證；但若無法達成默契，這筆超級交易恐將成為歷史級的災難。公鹿隊在今年 2月5日 交易截止日前選擇留住字母哥，但隨著公鹿隊本季戰績起伏，關於這位兩屆 MVP 前往大城市的傳聞只會日益增加。