女星張鈞甯除夕夜登上中國央視《2026年春節聯歡晚會》（簡稱：春晚）獻唱，受訪時她談及首次登台的心情，坦言站上春晚舞台時「澎湃到想要掉眼淚」，形容那是一種難以言喻的感動。今（18）日張鈞甯PO出VLOG，直呼：「我上春晚了啦。」影片中更替大家解惑台灣的滷肉飯是否有加香菇。

張鈞甯登春晚獻唱　後台花絮曝光

張鈞甯今PO出VLOG嗨喊「我上春晚了啦」，影片中她分享登上春晚的花絮，只見張鈞甯不僅認真練唱，還在後台寫春聯、玩遊戲，吃著北京炸雞的她，不斷發出讚嘆聲：「太美味了！」、「太幸福了」、「我得到救贖」。此外，張鈞甯還與閨密薛凱琪跳起撒嬌舞。

張鈞甯遭問「台灣滷肉飯有香菇？」親自解答

此外，張鈞甯被問到「台灣滷肉飯有香菇嗎？」薛凱琪疑惑大家都說台灣的滷肉飯有香菇，但其他人吃了都說沒有加香菇，對此張鈞甯思考一下回答「我覺得是沒有的」，直言自己身為道地的台灣人都開始懷疑，但應該是沒有加香菇。

▲張鈞甯（如圖）吃著北京炸雞的她，不斷發出讚嘆聲：「太美味了！」、「太幸福了」、「我得到救贖」。（圖／張鈞甯微博）
張鈞甯登春晚　吐心情：澎湃到想掉淚

央視日前釋出彩排畫面，張鈞甯受訪時談及首次登台的心情，坦言站上春晚舞台時「澎湃到想要掉眼淚」，形容那是一種難以言喻的感動。她表示春晚是凝聚海內外華人的重要活動，能夠參與其中感到非常開心與榮幸，同時也感受到不小壓力。

張鈞甯在春晚和周慧敏、梁詠琪、薛凱琪、秦海璐等不同世代的知名女星同台獻唱〈立春〉，雖受到部分台灣網友攻擊，但她心情似乎未受太大影響，在表演後發文稱很榮幸能跟另外9位優秀的姐妹們完成象徵圓滿的節目。

